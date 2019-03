Insults masclistes

Actualitzada 07/03/2019 a les 06:40

L’afer dels insults és seriós perquè el grau d’odi que desprenen és molt gran i mereix que es faci una recerca per identificar l’autor. És cert que s’ha entrat en una època en què la fiabilitat de moltes coses està en dubte i tot podria ser un muntatge. L’arxiu en què es recullen els insults és una gravació d’àudio que va arribar a Stop Violències per WhatsApp i que ahir es va convertir en viral. Les expressions i atacs que es recullen són lamentables i hi ha l’obligació d’establir a qui corresponen sense descartar que algú estigui volent carregar les tintes prèvies a la manifestació feminista. A l’àudio hi ha elements que apunten cap a la veracitat com ara els comentaris que fa respecte a una empresa d’esdeveniments d’Encamp i la seva relació amb les festes de Carnaval o el fet que la veu sembli que parlava a través d’un altaveu com si la situació hagués tingut lloc en algun acte públic amb micròfon o, en tot cas, algú portava un minialtaveu. Aquests tipus de greuges són inacceptables en qualsevol situació, però hi podria haver un agreujant en cas que s’hagin fet dins del marc dels actes d’una festa pública com la de Carnaval. Afirmacions com les de “no sou dones, ni sou res”, tan sols perquè sigui un col·lectiu que defensa un ideari feminista, són absolutament recriminables i ja la part d’insults directes o el lamentable “només serviu per rentar roba” estan més enllà de qualsevol consideració. Ha de quedar clar que els fets no estan gens clars i cal que es fixi exactament què és el que ha passat perquè podria ser obra d’algun participant a la festa que no tingués res a veure amb cap col·lectiu. En aquest cas s’estaria sent tremendament injust en relacionar-ho amb els actes públics del Carnaval encampadà. El comú ahir hauria d’haver estat més pro actiu davant d’un tema com aquest i haver aportat llum respecte al que va passar, especialment per aixecar ombres de dubtes que hi pot haver. Fa la sensació que serà avui quan sortiran a donar explicacions, quan durant tota la jornada la gravetat de les frases reproduïdes va provocar la seva viralitat. La polèmica al voltant dels insults masclistes arriba precisament la jornada abans de la celebració del Dia internacional de la dona. La simple celebració, de l’home no n’hi ha, mostra que quelcom no funciona.