Renúncia al festival

Govern ha descartat la celebració del festival de música de primavera que tenia acordat amb la promotora del prestigiós certamen de Cap Roig. La retirada d’un dels patrocinadors ha portat Turisme a aparcar el projecte.

Actualitzada 04/03/2019 a les 06:53

El ministeri de Turisme ha aplicat el principi de prudència i ha cancel·lat el projecte per al festival de música de primavera. És una decisió sensata per diferents motius. D’entrada, la caiguda d’un patrocinador significava abandonar el concepte festival per passar a tres concerts i sembla clar que si són menys de cinc és complicat que es consideri un festival a l’ús. I intentar mantenir-ho i esperar que la venda d’entrades fos molt important o que al final arribés un nou patrocinador és massa risc. I especialment, i aquest és un altre punt clau, perquè el certamen no podia repetir el mal regust que va deixar el Red Music Festival en què la resposta va ser molt inferior a les expectatives. Els projectes s’han de proposar i provar de fer en cas que siguin positius, però mai a qualsevol cost. Cal tenir en compte que en el cas que ens ocupa l’esdeveniment tindrà lloc quan hi hagi un nou gabinet. I pot ser demòcrata o no. Aquest havia de ser un argument per deixar aturat el projecte per al 2019. Si el proper executiu ho considera interessant es podrà tornar a negociar amb Clipper’s Live, sempre i quan es torni a disposar dels patrocinis privats que redueixen la despesa de les arques públiques. Els diferents esdeveniments que s’han anat desenvolupant per a l’atracció de turistes han estat majoritàriament bones iniciatives i són especialment positius quan porten visitants durant la temporada baixa. Aquest era un dels punts forts del projecte amb Clipper’s Live ja que es buscava posar un al·licient per als caps de setmana de finals de maig i principis de juny. La línia general de Turisme de fixar com a gran objectiu portar visitants en les èpoques de baixa afluència ha de ser una prioritat també per al proper ministeri. Això no vol dir descuidar la temporada alta, però en aquesta època cal més el reforç de l’atractiu que no pas impulsar nous projectes. És possible que hi hagi sectors que considerin un fracàs que finalment no es faci el festival i tenen tot el dret del món a creure-ho, però cal ser just i tenir en compte que no es tracta de tirar-ho endavant o no, sinó de fer-ho en uns paràmetres assumibles i viables. Al final el més fàcil és tirar de veta i el que vingui després es trobi el problema i aquí no s’ha fet, i cal reconèixer-ho.