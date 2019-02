Més baixa maternal

Actualitzada 23/02/2019 a les 07:50

Una seixantena de mares van plantejar a la CASS i al ministeri de Salut de poder accedir al nou volum de vint setmanes de baixa maternal, tenint en compte que la llei va canviar (passant de setze a vint) quan elles ja havien començat el període d’atur. La petició s’ha estat analitzant i finalment la Seguretat Social ha accedit a incloure-les. I fins i tot també aquelles mares que van acabar la baixa durant les tres setmanes a comptar des de l’1 de febrer, quan va entrar en vigor l’ampliació. La CASS va fer ràpidament ahir un comunicat explicant el canvi precisament perquè les mares que ja estaven d’alta puguin tornar a agafar l’atur amb celeritat. La decisió s’ha pres un cop s’han valorat els informes jurídics i amb la voluntat de conciliar la vida familiar i professional dels pares i mares amb la intenció que puguin tenir una millor cura de l’infant. Realment els informes jurídics venien a explicar que la situació té lloc per una mancança de la legislació. Quan s’aprova una mesura d’aquest tipus la norma habitual és incloure una clàusula específica perquè els que es troben en una situació ja començada quan entra en vigor la llei puguin acollir-se a l’escenari més favorable. I no cal oblidar que el canvi també s’aplicarà als pares, que disposaran de dues setmanes més de descans. La legislació hauria d’haver establert que les mares que estaven de baixa en el moment d’aprovar-se la llei passaven a tenir el dret d’ampliar les quatre setmanes extra. Els dos informes jurídics de la parapública coincidien en aquest dictamen. En conseqüència, el consell directiu de la Seguretat Social ha actuat per corregir la mancança. Cal recordar que els autònoms tindran els mateixos drets a partir del setembre d’aquest any, ja que és el moment que entrarà en vigor per a aquest col·lectiu l’increment de les setmanes de baixa. Hauria estat millor que tot s’hagués fet des d’un principi i que les mares afectades no s’haguessin de mobilitzar per reclamar l’ampliació dels terminis. I, a més, en un primer moment semblava que les administracions no acabaven de veure clara la solució al problema. Les vint setmanes de baixa per maternitat són un petit avanç social més que ajuda a millorar les condicions de compaginació després de tenir un fill.