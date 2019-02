Panorama electoral

L’entrada en escena d’Alfons Clavera en una nova llista nacional ha acabat descontrolant un escenari electoral en què es comença a albirar una dispersió de vot que pot acabar amb diversos partits quedant fora del Consell

Els projectes gairebé unipersonals, com són les iniciatives de Clavera, Nomen o Seguí, són la gran novetat d’aquestes eleccions. L’última vegada que es va viure una situació semblant va ser quan també Nomen es va presentar per segon cop, el 2011, com a aspirant a cap de Govern, mentre que la majoria de la gent que havia estat amb ell a Andorra pel Canvi va entrar en el projecte demòcrata. L’altre exemple es troba a la llista de Tomàs Pascual, que serà recordada com la de pitjor resultat en unes eleccions postconstucionals. La multiplicitat de candidatures és un dels motius