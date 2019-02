La nova avaluació del Consell d’Europa respecte a les mesures de col·laboració en matèria fiscal i de transparència té el vistiplau, tot i que en alguns punts assenyala que encara hi ha aspectes a corregir

El grup de lluita contra el blanqueig de diners i contra el terrorisme del Consell d’Europa (Moneyval) ha tornat a donar una bona nota en l’avaluació a Andorra en matèria de transparència. En l’informe que analitza el progrés del país ha revisat la nota per a dotze recomanacions, nou de les quals eren “parcialment conformes” en l’anterior avaluació i ara són “conformes”. El document també incideix que hi ha coses que cal millorar. En aquest sentit, destaca que en la legislació del país no queda clara quina és la freqüència i intensitat amb la qual s’han d’inspeccionar aquelles empreses que tinguin un risc potencial de blanqueig de diners o de finançament del terrorisme, ja que no s’ha implementat un model de control de supervisió de riscos. L’avaluació constant a la qual està sotmesa Andorra fa que mentre s’està fent una anàlisi ja s’estiguin aprovant i implementant noves mesures per a la transparència. Aquesta superposició significa que quan es fan públiques les conclusions algunes de les teòriques mancances estan solucionades o en tràmit de solucionar-se. Actualment es compleixen a bastament tots els estàndards i el problema rau en el fet que la imatge que durant dècades s’ha tingut no es canvia d’un dia a l’altre. Fins i tot en alguns punts és possible que s’hagi produït una passada de frenada, com bé sap el sector financer. El camí per a la col·laboració en l’àrea fiscal es caracteritza per l’evolució constant perquè els organismes internacionals demanen cada cop més controls, més estadístiques i més legislació. Aquesta tendència és especialment onerosa per als països, organismes o entitats de mida petita. I sovint no es tenen en compte les especificitats perquè en molts aspectes un Estat amb desenes de milions d’habitants té poc a veure amb un de desenes de milers. Aspectes com finançament de terrorisme, desviació de fons per a campanyes de partits o d’altres temes que són clau en estats grans a Andorra no tenen cap incidència. O fins ara no n’han tingut. Els organismes internacionals haurien de ser capaços de permetre legislacions més simplificades que es puguin adaptar a realitats diferents a les de la majoria d’estats. Andorra, de moment, ho implementa tot i a vegades abans que la majoria.