EDF entra a FEDA

L’acord perquè Dalkia, la filial d’Électricité de France (EDF), entri amb un deu per cent en el capital de FEDA Capçalera suposa el conveni energètic més important d’aquest segle i una garantia per desenvolupar projectes

L’entrada d’EDF a FEDA és una gran fita perquè permet obrir tot un ventall de possibilitats amb un primer projecte emblemàtic com és el desplegament de l’energia per cogeneració a la Comella. Es tracta d’una iniciativa tan ambiciosa que suposarà que s’abastirà l’equivalent a unes 3.000 llars. No seran tantes perquè hi ha edificis com Govern o els Serradells que consumeixen l’equivalent a moltes llars, però és un gran pas en l’evolució cap a les energies sostenibles. Dalkia, la filial d’EDF, garanteix l’experiència tècnica per posar en marca projectes de gran volada. El grup mare francès es troba entre els