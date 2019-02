No valen més promeses

Actualitzada 09/02/2019 a les 07:59

Va ser l’any 2015 quan l’aeroport de la Seu d’Urgell va esdevenir comercial, fet que obria la possibilitat d’acollir vols regulars o noliejats per connectar la capital de l’Alt Urgell i Andorra per via aèria amb els països de l’entorn. Ja en aquell moment es va parlar de la necessitat de comptar amb el sistema d’aproximació instrumental amb GPS per facilitar l’operació de vols quan hi hagués poca visibilitat a l’aeroport i de la voluntat que la infraestructura pogués acollir avions provinents de l’espai europeu no Schengen, bàsicament de Gran Bretanya i de Rússia. Quatre anys després, més enllà del canvi de nom de l’aeroport que va passar a dir-se oficialment Andorra-la Seu, no s’ha aconseguit cap de les dues demandes fetes reiteradament pels rectors de la infraestructura i propietaris, la Generalitat de Catalunya. Demandes que va fer seves el Govern demòcrata –l’Estat col·labora econòmicament amb el manteniment i projecció de l’aeroport–, que sempre ha defensat que el de la Seu d’Urgell ha de ser el d’Andorra vistes les dificultats de construir-ne un en territori del Principat. Cinc anys després el Govern espanyol, que és qui té la clau per donar compliment a aquestes demandes, ni ha autoritzat la utilització del sistema d’aproximació per GPS ni tampoc ha donat l’ordre perquè els serveis de seguretat espanyols donin servei a l’aeroport quan s’hagi d’operar un vol de fora de l’espai Schengen, malgrat que la infraestructura compta amb les instal·lacions perquè la policia nacional espanyola pugui fer aquesta feina. Dijous, a la Seu d’Urgell, on es va reunir amb l’alcalde, Albert Batalla, i ahir, en la trobada amb el cap de Govern, Toni Martí, i altres membres de l’executiu, la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va assegurar que en dos mesos Espanya validarà el sistema GPS i que a partir d’aquest moment s’iniciarà la fase d’implementació i els tràmits perquè l’aeroport pugui estar operatiu al 100% abans de final del 2019. Uns tràmits que inclouran els moviments per fer no Schengen la infraestructura. Les promeses de Cunillera no són noves, ja que altres representants de l’Estat espanyol ja van posar data en el passat al GPS i tot va quedar en paraules i no en fets. Andorra, que inverteix any rere any en l’aeroport, el necessita en total funcionament al més aviat possible.

