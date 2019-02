Càstig i educació

Actualitzada 08/02/2019 a les 06:52

Any rere any la policia va incrementant les campanyes específiques de controls d’alcoholèmia i droga i el nombre de patrulles que es dediquen a detectar persones conduint sota els efectes de l’alcohol o els estupefaents en controls rutinaris. L’any passat el cos va realitzar uns 5.500 controls a les carreteres que van comportar la denúncia de 616 conductors que van donar positiu en alcohol, drogues o en les dues substàncies. La xifra de positius, que s’ha saldat amb 465 conductors detinguts per donar una taxa superior al límit que fa que aquesta il·legalitat passi de falta administrativa a delicte penal, no va ser el 2018 en percentatge significativament superior a la de fa dos anys. El 2017 els positius per alcoholèmia o drogues van ser 451 i van comportar l’arrest de 324 persones. Aquell exercici, però, no es va arribar als 4.000 controls realitzats. Des de la policia expliquen que l’increment de persones detectades conduint sota els efectes d’aquestes substàncies no es deu al fet que hagi pujat el nombre de conductors borratxos o drogats, sinó que el responsable és l’augment dels controls d’alcoholèmia. En quatre anys s’ha passat de realitzar poc menys de 1.500 controls als 5.500 del 2018. Que el percentatge de positius no creixi ni disminueixi conforme augmenten els controls és un reflex que només amb el càstig no s’acabarà amb una xacra com la conducció al volant sota l’efecte de l’alcohol i les drogues, substàncies que es troben implicades en un alt percentatge en els accidents de circulació més greus. Més enllà de l’efecte por, és a dir, que alguns conductors optin per no beure o drogar-se davant la possibilitat de ser caçats per la policia, s’hauria d’introduir en l’equació l’efecte educació. I si pot ser des de ben petits. No s’ha de deixar de beure i conduir pel fet que et pugui denunciar la policia, sinó perquè hi ha possibilitats que fent-ho provoquis un accident on no només surti perjudicat el conductor, sinó les persones que poden anar dins del cotxe de l’infractor o en altres vehicles que es puguin veure involucrats en un accident. El mateix s’hauria de fer amb la velocitat al volant. Avui hi ha onze radars (cinc de tram i sis de cabina) a les carreteres del país i la policia compta amb un vehicle mòbil i un radar pistola. Aquí també s’ha de combinar la repressió amb l’educació dels actuals i futurs conductors.