El Lycée traslladarà una part de les aules a l’edifici que l’escola espanyola havia ocupat a Ciutat de Valls a partir del setembre del 2020. Es tracta d’una solució al problema d’espai que ja s’augura que tindrà el centre a partir d’aquell curs

Actualitzada 07/02/2019 a les 07:41

La crisi es va endur el projecte d’un nou Lycée a Encamp l’any 2012. Hi havia un terreny destinat i s’havia decidit que Andorra hi contribuiria amb prop de 4 milions d’euros, mentre que la resta de la inversió l’assumiria França. I va ser el govern veí el que va decidir frenar l’obra a causa de la contenció pressupostària a la qual obligava la situació econòmica. Han passat set anys i el Lycée no ha necessitat més espai. Fins ara. Actualment a l’escola del carrer Prada Motxilla hi ha 1.500 alumnes (té capacitat per a un centenar més) però es preveu que es necessitaran 300 places més els propers anys, amb la qual cosa l’equipament quedarà petit. Ja s’ha trobat una solució, que dimarts van explicar el ministre d’Educació i el delegat francès d’Ensenyament, i que és temporal perquè es preveu que aquest increment de l’alumnat sigui puntual. Part de les aules del Lycée (els detalls encara s’han de concretar) es traslladaran a les escoles de Ciutat de Valls, als espais que havia ocupat l’escola espanyola de primària de la capital abans de la reunificació i als que ara mateix ocupen alumnes de l’Escola andorrana però que marxaran el 2020, quan finalitzin les obres d’ampliació de l’escola de Santa Coloma. Serà llavors, el setembre del 2020, quan arribin els estudiants de l’escola francesa. S’ha trobat, en definitiva, una solució racional al problema. La reunificació del sistema espanyol en un sol centre educatiu ha alliberat un seguit d’espais que poden ser aprofitats per a d’altres usos. I és del tot lògic que com a instal·lacions educatives que van ser puguin tornar a complir aquesta funció, amb tots els treballs de millora que siguin necessaris per al benestar d’alumnes i de professorat tenint en compte que són edificis que ja compten amb uns quants anys. Les escoles són infraestructures sensibles i és lògic que la societat demani equipaments amb totes les prestacions i amb un nombre d’alumnes adequat als espais de què disposen. Però les escoles estan molt lligades a la demografia i això també permet fer una planificació. I si el futur augura que el creixement dels alumnes del centre de secundària del sistema gal serà puntual és lògic que s’hagi buscat una mesura com l’acordada. De fet, ja és quelcom que es va fer amb els alumnes de l’Escola andorrana, fins que finalment s’ha optat per ampliar la de Santa Coloma.