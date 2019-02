Inda i les clavegueres

L’endemà de la publicació per part d’‘OK Diario’ de l’acusació de suborn de Gilbert Montané a Toni Martí l’únic element que hi havia, les suposades afirmacions de l’exdona de l’empresari, ja està desmentit

Actualitzada 06/02/2019 a les 06:39

L’exparella de Gilbert Montané era el pal de paller per acusar de corrupte Toni Martí, veritable objectiu de tota la trama. Mercè Viñolas ha tardat ben poc a dir que tot és fals, que mai ha dit res respecte a un possible suborn i ha enviat una carta a OK Diario perquè rectifiqui. El més possible és que no ho faci perquè és la tendència habitual dels mitjans digitals espanyols que es dediquen al periodisme de claveguera. Aquests mitjans ja van aprendre fa anys a jugar a favor amb la lentitud i burocratització de la justícia. Les causes s’eternitzen i quan arriben les condemnes, després de dos o tres anys amb tots els recursos i els tripijocs legals que calgui, es poden declarar insolvents. Ho sap molt bé Jordi Cinca, que va patir una campanya en què va necessitar sis sentències judicials diferents on es consideraven les acusacions de Joan Samarra una invenció digna d’una pel·lícula de Hollywood (i ho van arribar a especificar d’aquesta forma). Pel camí van quedar desenes d’articles als mitjans digitals espanyols, a algun nacional i és molt possible que aquell bombardeig de calúmnies durant més de dos anys hagi fet que algú encara a dia d’avui es cregui les injúries. Samarra ha estat condemnat per haver fet aquella campanya contra el ministre i molt possiblement no arribi a pagar mai perquè es declararà insolvent. El mal ja està fet i ha complert el seu paper. Aquest periodisme del qual Eduardo Inda és un abanderat amb el seu OK Diario és el que ja fa dies que està penetrant a Andorra. No és casualitat que les informacions més injurioses sobre el Principat hagin passat a ser publicades a mitjans espanyols. Se sap que l’acció de la justícia és molt més complicada per als difamats si han d’actuar en un país forà. L’obligació de la fiscalia és començar a investigar d’ofici tots els casos d’injúries per intentar frenar aquesta campanya orquestrada de desprestigi. Aquest cas és un primer pas per treure’n l’entrellat i saber qui hi ha darrere de les gravacions i les acusacions. És evident que al 99% dels lectors d’ultradreta d’OK Diario no els interessa el més mínim una història del cap de Govern d’Andorra, ja que no coneixen ni tan sols l’afer del casino o qui és Montané. Està escrit a fora però per al públic del país i per salvar les querelles.