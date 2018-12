Crida a la mobilització

Sindicats, PS i Podem es reuniran dilluns per proposar una data per a una manifestació que pretén fer visible l’oposició a una reforma laboral que consideren molt lesiva contra els drets dels treballadors.

Actualitzada 08/12/2018 a les 07:34

Dijous el Consell aprovava per àmplia majoria les tres proposicions de llei laborals: la reforma del Codi de relacions laborals, la regulació del dret de vaga i la d’acció sindicial. El debat maratonià (va començar a primera hora del matí i es va allargar fins prop de les deu de la nit) va posar de manifest la distància entre els consellers de la bancada progressista (PS i SDP i la independent Sílvia Bonet) respecte l’ala més conservadora (DA, Liberals i UL, i els consellers massanencs). Però qui va ser més punyent i va voler deixar clar i detallat el seu posicionament a través d’una seixantena de reserves d’esmena va ser el PS. Els retrets de la consellera Rosa Gili als demòcrates van protagonitzar la sessió, i el fil conductor van ser les acusacions d’haver oblidat la protecció dels assalariats. El partit se suma ara als sindicats amb la voluntat de fer palès al carrer aquest rebuig a la reforma. Dilluns USdA, SAT, el PS, Podem i d’altres organitzacions socials que comparteixen les crítiques a la nova legislació s’han emplaçat a una reunió d’on hauria de sortir la data d’una manifestació. Una protesta per a la qual des dels sindicats ja es fa una crida als treballadors perquè s’hi sumin. La participació serà determinant malgrat que a hores d’ara els mateixos promotors ja deuen ser conscients de les dificultats que hauran de salvar per la tradicional falta de mobilització dels treballadors del sector privat, justificada per motius que ja s’han abordat el múltiples ocasions, i malgrat que hi hagi suficients raons de pes que motivin la protesta. En tot cas, si els sindicats volen tenir un mínim pes en l’àmbit privat han de ser igual de punyents que quan es posen al costat del funcionariat. La nova legislació aporta millores: augmenten les baixes de paternitat i maternitat, es regula el teletreball, que és una opció més per conciliar, es regulen les excedències per exercir un càrrec públic, equiparant els drets de treballadors del privat i públics en aquest sentit, o desapareixen els contractes verbals. Però d’altres qüestions com la flexibilització de l’acomiadament escurçant els terminis de preavís o abaratint el cost dels acomiadaments improcedents són retrocessos per al col·lectiu de treballadors del sector privat en un escenari, a més, de per si poc favorable amb un cost de la vida que creix i uns sous que no ha fan al mateix ritme.