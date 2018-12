L’estat tutela a dia d’avui un total de 54 infants i joves entre els que viuen a la Gavernera, els que resideixen en pisos tutelats i els que s’estan en famílies d’acollida. El Govern vol potenciar el nombre de famílies d’acollida alienes.

Actualitzada 07/12/2018 a les 06:50

El Centre d’Acolliment d’Infants de la Gavernera fa setmanes que acapara titulars per denúncies dels pares d’alguns dels seus usuaris que han posat en dubte el bon funcionament del servei. La secretària d’Estat d’Afers Socialsi Ocupació, Ester Fenoll, va sortir ahir en defensa del bon funcionament del centre i ho va fer posant sobre la taula el nombre de menors ingressats actualment comparant-los amb el nombre de monitors que en tenen cura. Segons les xifres del ministeri, són 28 els infants que estan acollits en el centre i 32 els monitors que hi treballen. Unes xifres que a primer cop d’ull semblen suficients perquè la Gavernera funcioni amb normalitat. Del total de menors i joves dels quals té cura l’Estat, tres viuen en pisos tutelats, una transició entre el centre d’acolliment de la Gavernera i la vida adulta per a joves que no poden viure amb els pares perquè aquests n’han perdut la custòdia i no l’han recuperada. Compleix, a més, amb la finalitat que no hi hagi una barreja important d’edats a La Gavernera, perquè nens i adolescents tenen necessitats i requereixen una atenció diferenciada. D’altra banda, del 54 infants i adolescents tutelats pel Govern, 23 viuen amb una família d’acollida. Una fórmula que des de l’executiu es vol potenciar i per la qual cosa s’ha iniciat una campanya per captar, sobretot, famílies alienes a l’infant que necessita cura, ja que actualment només són tres les que no tenen cap tipus de parentiu amb el menor. “Volem augmentar el nombre de famílies alienes i no només per a la Gavernera sinó també per aquelles famílies que passen per problemes puntuals i que necessiten ajuda, com ara les monoparentals”, explicava ahir en la mateixa roda de premsa en què Fenoll va presentar les xifres el cap del departament d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Jordi Olivé. Seria molt important augmentar aquest nombre de famílies d’acollida per facilitar l’adaptació d’aquests infants que es veuen separats dels seus pares i que han viscut en entorns familiars desestructurats. De la mateixa manera que serviria per evitar el malestar que pot comportar a un menor viure en un entorn tancat i amb unes normes més rígides com passa en un centre d’acollida, fer-ho en un entorn familiar els permetria que un possible retorn amb els seus pares fos també menys traumàtic.