El cost real de la vida

L’estudi del cost de la vida realitzat pel Govern i fet públic dimarts davant dels consellers generals de la comissió d’Afers Socials considera que amb 1.050 euros mensuals una persona que paga un lloguer pot viure dignament al Principat

Actualitzada 06/12/2018 a les 06:55

El Govern va presentar dimarts l’estudi del cost real de la vida al Principat donant compliment a l’encàrrec del Consell General del 15 de setembre del 2017 d’elaborar un treball amb relació a aquesta qüestió, determinant quins eren els ingressos bàsics per a una llar unipersonal, així com els corresponents factors multiplicatius (escales d’equivalència) que permetessin calcular els ingressos adients per a qualsevol tipus de família, tenint en compte la seva composició i d’aquesta manera fixar una referència per a la correcta implementació de polítiques socials. L’executiu, tot i que amb un retard de quatre mesos respecte al termini aprovat pel parlament, va presentar davant la comissió d’Afers Socials un estudi que pels seus resultats fa pensar que està lluny de la realitat andorrana. Segons el treball, elaborat pel departament d’Estadística, una llar formada per una única persona pot sobreviure dignament amb uns ingressos d’entre 1.050 i 1.200 euros mensuals. Uns ingressos als qual s’han de sumar 472 euros per cada persona de més a la llar en el primer cas i 540 en el segon. Potser s’hauria de definir primer què és viure amb dignitat, però qualsevol ciutadà del Principat pot posar en dubte que amb 1.050 euros mensuals una persona pugui arribar a final de més tenint en compte els preus dels lloguers (siguin o no nous) i els dels productes de primera necessitat a Andorra. I és que les dades amb les quals s’ha arribat a la conclusió final de l’estudi tornen a partir d’un mal habitual quan es publiquen estadístiques que volen donar solució a un problema que s’està vivint en el moment que es fan públiques. No és cap altre que la manca d’actualització d’aquestes dades. Bona part de l’estudi s’ha fet amb les enquestes de pressupostos familiars dels períodes 2014-2016. Tot i que des de l’executiu es va posar en relleu que les despeses que es recollien a les enquestes s’havien actualitzat amb l’índex de preus al consum del 2018, de ben segur que no reflecteixen del tot la realitat. És d’agrair que des de les institucions es faci l’esforç de saber quin és el cost real de la vida a Andorra i així poder aplicar polítiques socials per ajudar les famílies més necessitades. Però el que també s’ha de demanar és que els estudis es facin amb la màxima excel·lència perquè ningú pugui dubtar de la seva veracitat.