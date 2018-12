Si funciona, no ho canviïs

La part baixa de Meritxell està vetada al pas de vehicles a totes les hores del dia, menys en les estones de càrrega i descàrrega, des que es van iniciar les obres de remodelació. El comú no aixecarà aquesta mesura que s’ha demostrat beneficiosa

Actualitzada 04/12/2018 a les 06:37

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, anuncia avui en una entrevista al Diari que la part baixa de Meritxell no es tornarà obrir a la circulació de vehicles, més enllà de les estones dedicades a la càrrega i la descàrrega que “funcionen perfectament”. La cònsol major assenyala que des que es va tancar a tota la circulació quan van començar les obres de remodelació de l’avinguda (fins aquell moment es permetia el trànsit de dotze de la nit a dotze del migdia) “pràcticament ningú no ho ha demanat” i assegura que “pràcticament tot­hom ho assumit”. Marsol parla de fets consumats, sentencia que “tot­hom s’ha acostumat i funciona” i es felicita perquè “els caps de setmana és espectacular la quantitat de visitants i gent del país” que passeja per l’avinguda. Malgrat que fins ara no s’havia anunciat el tancament definitiu a la circulació a la part baixa de l’avinguda Meritxell per part del comú, el silenci de la corporació al respecte ja donava per fet que aquesta part de l’eix comercial de la capital quedaria lliure de vehicles. Una decisió que el temps demostrarà que és bona, d’igual manera que el temps va demostrar que la mesura presa pel comú d’Escaldes-Engordany de no permetre el pas de vehicles per l’avinguda Carlemany va ser bona. Una decisió, cal recordar, que va ser valenta per part de la corporació que encapçala Trini Marín, en comptar amb l’oposició de part dels comerciants, alguns d’ells molt poderosos, i que ara, ni els que en el seu dia van ser més bel·ligerants contra la conversió per a vianants de Vivand, ningú discuteix. L’ús exclusiu per als vianants del principal eix comercial del país –la part baixa de Meritxell i Vivand–, situa Andorra al mateix nivell que la resta de països europeus on els carrers de compres de les principals ciutats han vetat el pas dels vehicles. És indubtable que si el comerç tradicional vol competir amb l’on-line ha de donar al comprador alguna cosa més que no pas botigues. Poder gaudir d’una jornada de compres sense haver d’estar preocupat pel trànsit o sense haver d’esquivar els vehicles que els conductors incívics estacionen a les voreres en altres zones comercials del país, són uns punts afegits en allò que alguns han batejat com a “experiència de compra”. I com passa sempre en tots els àmbits, qui no s’adapta als nous temps està condemnat a desaparèixer.