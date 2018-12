El festeig a la Massana

La majoria comunal de la Massana s’ha convertit en una de les grans incògnites preelectorals després que Josep Pintat hagi confirmat que encapçalarà la ‘tercera via’. Liberals, demòcrates i ‘tercera via’ competeixen pel suport

Actualitzada 02/12/2018 a les 06:47

El suport de Ciutadans Compromesos s’ha convertit en un afer de màxima prioritat electoral perquè pot deixar molt marcats els comicis abans que es disputin. Els demòcrates intenten que el partit parroquial els doni suport a canvi que DA no faci llista, i això podria col·locar Xavier Espot en una posició molt avantatjosa per als comicis. Amb la carta massanenca a la mà és molt favorit per guanyar els comicis i al mateix temps passa a tenir molts números per obtenir la majoria absoluta. Amb una sèrie de parroquials molt de cara la peça de la Massana és la que li falta per sortir gairebé amb cinc territorials mig embastades i amb una sisena amb moltes possibilitats. Aquesta condició de cavall guanyador que ara ja té Espot es dispararia si comptés amb la Massana. Josep Pintat necessita Ciutadans Compromesos perquè sense aquest as el seu projecte ho té molt difícil per guanyar qualsevol altra parroquial que no sigui Sant Julià. És una iniciativa que comença gairebé de zero i és complicat, tot i la bandera antiacord amb la UE, que generi prou efecte bola de neu per ser favorit a qualsevol altra territorial. Amb la Massana Pintat passa a ser el gran favorit a convertir-se en alternativa i és el pas imprescindible per aconseguir un transvasament de suports, candidats i vots dels liberals. El partit de Gallardo sap que amb el pacte amb el PS no té res a fer per intentar que Ciutadans Compromesos li doni suport i queda en una posició complicada perquè si fa llista a la Massana amb el PS i competeix contra CC quedarà fora de la plataforma. Si no fa llista el pacte haurà perdut tota la credibilitat. L’única carta que té és intentar que la plataforma massanenca quedi totalment fora de les eleccions i que es doni llibertat d’elecció perquè cadascú faci el que vulgui. Però aquesta acció segurament significaria la fi de CC perquè els seus membres entrarien en guerra fratricida a tres bandes durant la campanya i difícilment el projecte sobreviuria. Els moviments tectònics per fer que la plataforma viri cap al centredreta demòcrata i la dreta de línia forta com és la tercera via ja han començat. És impossible saber encara com acabarà, però segur que les properes setmanes seran d’una intensitat política incomparable a la parròquia.