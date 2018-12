Apostant per l'aeroport

Toni Martí ha defensat que el Govern subvencioni les companyies aèries que vulguin fer vols comercials des de l’aeroport de la Seu d’Urgell. El cap de Govern ha deixat clar que s’aposta per aquesta infraestructura aèria

Al maig l’aeroport de la Seu d’Urgell hauria de comptar amb el sistema d’aterratge per GPS i aquest serà el moment clau en què es veurà la viabilitat del projecte. Teòricament hi ha companyies interessades a fer vols comercials des de la Seu d’Urgell amb un model molt concret de connexió amb un parell de hubs europeus. La idea amb la qual es treballa és fer un corredor des de l’aeroport de la Seu fins al de Madrid, i en segona instància París, i per tant aprofitar les connexions des de la capital d’Espanya a tot el món. Swiftair ha manifestat que té un interès real a operar, però ja ha deixat clar que cal veure quin és el projecte. De les ponències ha quedat clar, però, que a l’inici de l’aeroport en el vessant comercial caldria subvencions per part de les administracions públiques. Durant els primers anys, per tant, caldrà posar diners perquè si no les companyies difícilment vindran a perdre durant molt de temps. És un peatge a pagar per aconseguir que es disposi d’una vegada per totes d’una connexió per via aèria. I un aeroport és indubtable que situaria Andorra en el mapa perquè obre la porta que l’economia faci un salt endavant. Atreure capital estranger i empreses i societats foranes és complicat quan no disposes d’una connexió amb les capitals europees. És una infraestructura bàsica per millorar la competitivitat i segurament necessita el complement de l’heliport. El Govern preveu una acció similar a la que va fer amb la inversió que va fer França a les carreteres de connexió. En aquella operació l’executiu va posar diners tot i ser les obres en territori gal perquè Andorra era el principal beneficiat de la millora a la via. Aquest plantejament és aplicable a l’aeroport de la Seu. És evident que la major part d’activitat serà per al Principat, més enllà de la millora que pugui aportar a l’Alt Urgell. La inversió, però, ha de ser amb mesura, ja que caldrà establir quina és la viabilitat del projecte abans de fer disposicions de capital molt importants. L’onada favorable a la infraestructura és molt positiva, però no cal oblidar que fins ara tot són projectes que no han passat d’un paper amb unes previsions. S’ha de veure finalment quin és l’ús que es fa de la instal·lació i posar diners públics en funció de la utilitat.