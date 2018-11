Pintat entra a la cursa

Josep Pintat ha confirmat que serà el líder de la ‘tercera via’ i que la nova formació compareixerà als comicis les properes eleccions. El pal de paller de la candidatura serà el rebuig a l’acord d’associació amb la Unió Europea

L’escenari polític té un nou gir des d’ahir amb la confirmació per part de Josep Pintat que encapçalarà el nou projecte de la tercera via. Tots els moviments previs apuntaven en aquesta línia, però no era clar que fes oficial el pas sense tenir assegurada la participació de Ciutadans Compromesos (o d’una gran majoria d’aquesta formació massanenca) en el projecte. L’arribada de Pintat comporta uns moviments tectònics molt interessants. El més transcendent seria l’amenaça directa a la línia de flotació electoral de Liberals d’Andorra. Pintat es menja l’espai ideològic en què es movien històricament els liberals, que no tindran cap altre remei que acostar-se encara més al PS. Gallardo no tan sols s’arrisca a un resultat molt dolent si no és capaç de reinventar la proposta en els mesos que queden, sinó que la pròpia supervivència de la formació està en joc. L’electorat de dreta pura ja té el seu adalil amb el rebuig a l’acord a la Unió Europea com a bandera. El de centredreta i centre disposa de Xavier Espot i els demòcrates. Per tant, la banda dretana està ocupada, a més de l’escassa gràcia que li fa a l’electorat més conservador haver de votar candidats del PS a les territorials. L’altre gran moviment afecta els demòcrates, que veuen com el seu somni de reeditar una gran aliança amb lauredians i massanencs s’esfuma. Els propers mesos s’assistirà a un intent a dues bandes (demòcrates i tercera via) de convèncer el nucli majoritari de Ciutadans Compromesos perquè prenguin partit per una de les dues ofertes de tipus conservador. Per als demòcrates és una mala notícia, però com a consol tenen que si Pintat és capaç de fer llistes a la majoria de parròquies deixarà la coalició PS-Liberals molt tocada per aconseguir territorials. Pintat li roba molts vots als liberals i SDP (ara com a Moviment Progressista) en traurà uns quants als socialdemòcrates. Pintat té un as a la màniga amb un rebuig a l’acord amb la Unió Europea que el posa com a únic partit que defensa aquest posicionament. I no són poques les persones que tenen dubtes sobre aquesta negociació. Pintat, astut i atent, ha sabut esperar el moment per postular-se i, de pas, passar comptes amb els liberals que li van fer el llit no fa pas gaire temps.

