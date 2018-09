Martí ha fet una defensa del multilateralisme i dels valors democràtics en el darrer discurs de la seva carrera política davant de les Nacions Unides. El cap de Govern ha recordat que no hi ha solucions fàcils en temes complexos

Actualitzada 29/09/2018 a les 06:44

Toni Martí va alertar ahir en el seu discurs davant les Nacions Unides que l’ordre democràtic i multilateral es veu amenaçat tant pel populisme com per la tecnocràcia. El cap de Govern ressalta que el populisme proposa solucions que són simples però que acaben creant nous problemes i posant en qüestió els principis i valors democràtics. La crítica envers la tecnocràcia es basava en el fet que és un sistema en què les solucions que ens proposa generen desigualtat i deixen molta gent al marge. Martí ha vinculat els dos conceptes afirmant que el populisme s’alimenta de la decepció d’aquestes persones que han quedat al marge i que han patit l’exclusió, la incomprensió i la desigualtat. Les paraules del cap de Govern s’han d’emmarcar en l’escenari en el qual han estat pronunciades i on la realitat de la immensa majoria de països representats poc o res tenen a veure amb l’andorrana. Al Principat també hi ha desigualtats, però en un nivell força inferior al d’altres països, i els sistemes de protecció social s’han mostrat eficaços. És cert, però, que l’estructura s’ha desenvolupat d’una forma molt concreta on la pràctica totalitat de la població adulta treballa o estudia i no hi ha bosses de conflictivitat derivada de l’atur. Tema a banda mereix el populisme. És evident que quan es tracta d’Andor­ra l’escala és sempre inferior i no hi ha moviments extremistes com a d’altres estats més grans. Però no es pot obviar que darrerament s’estan notant línies polítiques que intenten fomentar el populisme. I no només per part de l’oposició, perquè des de les files afins als demòcrates també s’ha practicat. Un dels temes on s’incorre en el populisme i la recerca de la por atàvica de la població és l’acord d’associació amb la Unió Europea. És un dels que ha citat Martí en el seu discurs, i no té una solució fàcil. Fa prop de quatre anys que els partits juguen a treure rèdit electoral d’aquest afer quan és de sentit comú que es tracta d’un tema d’Estat. És molt més fàcil apel·lar a la por de la gent a allò que és desconegut i anunciar múltiples plagues bíbliques en cas que l’acord es materialitzi. Difícilment ara es pot aconseguir la maduresa política de totes les forces per treballar plegades en aquest tema cabdal per al futur. I recordar que s’ha promès un referèndum.