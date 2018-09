Valoració del circ

Francesc Camp ha fet una valoració molt positiva del que ha suposat l’espectacle ‘Diva’ tant a nivell de turistes com d’impacte econòmic derivat. Ha reiterat la voluntat que el Cirque du Soleil continuï venint a Andorra

Actualitzada 28/09/2018 a les 06:45

El ministre de Turisme ha estat molt crític amb part dels hotels, als quals els ha retret públicament la poca implicació en l’èxit del Cirque du Soleil. Francesc Camp ha mostrat les dades que justifiquen la seva queixa: en tres anys s’ha passat de 91 hotels col·laboradors a 75. El titular de Turisme té tot el dret del món a fer recriminacions a una part del col·lectiu en considerar que no ajuden prou; igual que els hotelers tenen tota la llibertat del món per decidir si volen o no vendre entrades d’un espectacle. La llibertat és per a tothom i no existeix cap obligació per als establiments que fixi que han d’encarregar-se de vendre entrades d’un espectacle organitzat pel Govern. Es pot entendre que és un atractiu més perquè vinguin més turistes, però finalment és una decisió de cada propietari. Més enllà de la crítica cap a membres del sector, Camp ha fet un balanç que palesa que les xifres suporten la rendibilitat i l’impacte del Cirque du Soleil. Realment algunes sempre seran discutides perquè la repercussió real és gairebé impossible de determinar i tan sols es pot deduir una quantitat aproximada de la despesa que ha fet cada assistent a Diva. L’espectacle del Cirque du Soleil, però, no ha quedat qüestionat. Al contrari. Era i és un èxit. És indubtable que ha tingut un impacte positiu en l’arribada de turistes al juliol. Una altra cosa és entrar a filar prim sobre quin és el detall de l’impacte. Atraccions com aquesta ajuden, a més, a mostrar una bona imatge del país, i el tipus de turista que va a aquests espectacles acostuma a ser de cert nivell. Tant de bo s’haguessin aconseguit altres productes amb un retorn d’aquesta rellevància. És en aquesta línia que cal confiar que la pròxima aposta de Turisme respecte a organitzar una sèrie de concerts de petit format en temporada baixa, també sigui un èxit. La idea de repetir el model triomfador del festival de Cap Roig en col·laboració amb els organitzadors del certamen de la Costa Brava, pot ser una font d’atracció de visitants en dates complicades. Evidentment és una operació amb cert risc, però qualsevol iniciativa per atreure gent compta amb molts imponderables i difícilment porta incorporat l’èxit assegurat. El Cirque du Soleil va ser un gran encert i esperem que n’hi hagi d’altres.