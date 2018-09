El vesper lauredià

Josep Roig va encendre novament l’entorn de Laurèdia en Comú i Demòcrates per Andorra amb un atac al Govern, a qui acusa de boicotejar la parròquia, i una invitació a les seves companyes demòcrates perquè deixin el comú

El futur de Laurèdia en Comú com a projecte polític sembla a aquestes alçades efímer. El mandat comunal ha estat especialment convuls i gairebé tots els projectes han fracassat. El cònsol major es va equivocar des del primer dia. Va seguir una estratègia suïcida en l’àmbit polític sense explicar quina era la situació en què s’havia trobat el comú després del pèssim mandat anterior de Gil i Torrentallé. Finalment, en una decisió incomprensible, va assumir l’herència per acabar oferint una surrealista reunió de poble en què augurava que Naturlandia no tan sols deixava de generar deute, sinó que a partir del 2018 tornava a generar beneficis per anar retornant els onze milions en negatiu. L’afer de l’os, el ràfting, les fires, els 400.000 euros per a un estudi d’una tirolina, l’afer Vidal, el tancament del parc bona part de l’any... Són només alguns dels titulars que ha ofert un comú que des del primer moment va dedicar-se a encadenar error rere error. Laurèdia en Comú fins i tot es va plantejar convertir-se en partit polític, però Vila va cometre el pitjor dels errors per a la formació. Va atacar els demòcrates intentant fer tombar la Llei de transferències. L’estudi per fer-ho el van pagar els lauredians que, en realitat, eren una de les parròquies més beneficiades amb el nou model. Els canvis arran que l’afer va arribar al TC van significar que Sant Julià passés a perdre diners. Però el pitjor de tot és que DA va considerar l’acte com una traïció perquè no cal oblidar que el 75% de la plataforma és directament imputable als demòcrates. La resta de components són agents lliures que tenen poc capital polític. Fora d’UL i DA a Sant Julià actualment no hi ha cap força amb una mínima representativitat. Josep Roig forma part d’SDP, una formació que és gairebé invisible a Laurèdia. No s’entén què pretén quan convida les conselleres demòcrates a abandonar el comú. És possible que els pocs fidels a la plataforma sàpiguen quelcom que la resta desconeix, perquè tots els indicis apunten que difícilment poden continuar com a projecte polític. Cal veure si hi haurà un pacte entre UL i DA o si les dues formacions s’enfronten i si PS-Liberals poden fer una llista competitiva. És complicat veure quin lloc té aquí Laurèdia en Comú.