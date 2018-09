Reforma polèmica

Els sindicats han tornat a posar la carta de la vaga sobre la taula mentre la llei és a tràmit parlamentari. La proximitat de les eleccions complica molt que el debat sobre la reforma de l’administració es pugui concloure amb garanties

Actualitzada 24/09/2018 a les 06:36

La mala maror que es va generar amb el projecte de llei de la funció pública i la vaga que els sindicats van convocar el mes de març passat es va veure apagada després de les protestes, la incidència de les quals va recaure bàsicament al cos educatiu, i amb l’entrada a tràmit parlamentari del text. Després que el Govern concedís la possibilitat de jubilar-se als 60 anys als mestres, i amb l’arribada de les vacances d’estiu, la polèmica va quedar aturada en espera de veure com avança el debat de les esmenes al Consell General. Amb l’arrencada del nou curs, i sobretot amb l’anunci per part del cap de Govern d’allargar la legislatura fins al final, s’ha reobert la controvèrsia al si de la funció pública. El líder de l’executiu ha deixat clar de totes les maneres possibles que la reforma de l’administració és un dels cavalls de batalla de la legislatura, i per tant el text que ara estan treballant els grups parlamentaris serà un dels projectes que DA lluitarà perquè s’aprovin. És una evidència que amb una trentena de textos legals a mans de les comissions legislatives caldrà escollir a quins es dona prioritat abans de les eleccions, i sembla que el projecte de llei de la funció pública, així com la reforma laboral, són dels compromisos als quals l’executiu ha donat més importància. Però la proximitat de les eleccions ho complica tot. Tant, que els sindicats ja han deixat clar que d’aprovar-se la llei tal com està tornaran a convocar una vaga. DA té temps de negociar alguna concessió al si del tràmit parlamentari, però ho tindrà complicat per resultar creïble després d’insistir una vegada i una altra que els canvis de més envergadura, i que han resultat ser els més controvertits i denunciats, són intocables; línies vermelles per al projecte demòcrata. La llosa, però, és gran si tenim en compte que els partits de l’oposició ja s’han compromès a incloure la retirada de la llei al programa electoral, amb l’ànim d’atraure el vot del funcionari. Cal no oblidar, però, que la vaga va tenir un seguiment mínim als col·lectius de l’administració fora dels mestres, i que per tant la influència dels sindicats entre els treballadors no s’ha de magnificar. Tot i així, la reforma de la funció pública s’ha convertit en una patata calenta que complica molt que tot aquest procés acabi amb garanties, fet que presenta com a extrem recomanable plantejar deixar la llei en suspens.