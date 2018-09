Balanç dels mandats

L’últim debat d’orientació política de Toni Martí ha estat un balanç dels dos mandats on ha intentat mostrar el canvi substancial que considera que ha viscut el país. La data de les eleccions continua sent una incògnita

Actualitzada 18/09/2018 a les 06:48

El debat d’orientació política estava molt marcat per la curiositat de saber quin serà el dia de les eleccions generals. No es pot obviar cert desencant entre els presents al Consell en constatar que la data queda reservada per avui. Té certa lògica que Toni Martí no hagi volgut avançar quan es faran perquè l’anunci hauria eclipsat la resta de temes. Ha estat un discurs atípic en el sentit que possiblement ha fet més balanç que projecció de futur. És comprensible si es té en compte que, a molt estirar, a la legislatura li queden poc més de sis mesos i amb el paquet de lleis que estan fent cua difícilment es pot esperar una altra cosa que aprovar-ne el màxim mentre duri la legislació. Martí ha fet un èmfasi important en com ha evolucionat el model de país des de l’ar­ribada dels demòcrates al poder, el 2011. Ha estat un viatge on les principals fites corresponien al primer mandat i que ineludiblement els segons quatre anys han estat molt marcats per l’afer BPA. Martí, però, ha estat hàbil en posar damunt la taula la polèmica sobre l’avortament i el Coprincipat. El cap de Govern ha fet una defensa forta del sistema actual i ha reptat el Partit Socialdemòcrata que sigui valent i presenti a les pròximes eleccions un programa on inclogui la despenalització de l’avortament i, conseqüentment, després de la suposada renúncia del Copríncep episcopal, que proposin la creació d’una república. És una jugada intel·ligent perquè comporta un míssil en la línia de flotació del pacte entre socialdemòcrates i liberals. Tot i que L’A els dar­rers mesos ha anat passant el missatge que la seva oposició a la despenalització de l’avortament no és frontal, el fet que els seus socis de coalició apostin tan fort per un canvi que pot acabar amb el Coprincipat, és difícilment acceptable per bona part de l’electorat liberal. Martí és conscient de la debilitat de la coalició PS-L’A en els punts programàtics on estan molt allunyats. El món polític, però, està molt centrat a saber quan es vota perquè serà el punt de partida perquè els grans engranatges es moguin. Els demòcrates entraran en el compte enrere per elegir candidat i aquest serà el moviment definitiu perquè tot giri. Amb el cap de llista de DA en escena, serà el moment de veure quins són els possibles pactes i aliances de cara als comicis.