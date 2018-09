Està per veure si les mesures que vol tenir aprovades l’executiu abans d’acabar la legislatura per tal d’incrementar el parc de pisos de lloguer funcionaran, tot tenint en compte que la manca d’habitatge a Andorra té una causa estructural

El ministre d’Afers Socials, que també ho és de Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha posat com a principal objectiu personal i polític finalitzar la legislatura amb el paquet d’accions per estimular la sortida de més pisos al mercat de lloguer aprovat pel Consell General i en vigor abans que el Govern i el parlament que surti de les pròximes eleccions generals assumeixin les seves funcions. És per això que adverteix que malgrat l’esmena a la totalitat presentada pel Partit Socialdemòcrata que podria allargar el tràmit de la llei, la mateixa serà aprovada per la via d’urgència fent ús de la majoria parlamentària que DA, el partit que dona suport al Govern, té al Consell General. Espot, en declaracions al Diari, no dubta a qualificar la presentació de l’esmena a la totalitat del PS d’“una evidència que hi ha la voluntat de no ajudar que aquesta llei s’aprovi ràpidament”. Més enllà de les posicions partidistes de cadascuna de les diferents formacions polítiques i del rèdit electoral que creuen que podran treure de les seves posicions, també és una evidència que Andorra té un problema amb l’habitatge de lloguer al qual se li ha de trobar solució al més aviat possible. Està per veure si les mesures escollides per l’executiu per acabar amb aquesta mancança funcionaran i el mercat de pisos de lloguer s’incrementarà en nombre d’habitatges i es reduirà quant al preu dels arrendaments, cada cop més alts i en alguns casos abusius. La proposta estrella de la llei és l’impost que ha de gravar els pisos buits amb una taxa anual de 5,05 euros el metre quadrat. No estaran inclosos tots els habitatges en aquesta mesura. Se’n salven per exemple els propietaris de pisos que siguin una segona o tercera residència d’ús familiar, els immobles que siguin domicili fiscal o social, o les cases que estiguin en venda. Més enllà de no haver de pagar una taxa, Espot considera que els propietaris de pisos buits optaran a posar-los al mercat de lloguer pels beneficis fiscals que comportarà fer-ho. No dubta a afirmar que “destinar un habitatge a lloguer serà rendible”. En tot cas, per moltes mesures que es posin en marxa el problema del lloguer a Andorra és estructural. La darrera dècada no s’ha incrementat el parc d’habitatges, però amb la recuperació econòmica sí que ha apujat el nombre de treballadors forans que busquen un pis digne i que puguin pagar.

