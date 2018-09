El club porta dues temporades seguides classificant-se per jugar el ‘play-off’ a la Lliga ACB i comença la temporada amb el títol de campió de la Lliga catalana sota el braç. El projecte està consolidat. Pot aspirar a èxits majors?

Actualitzada 16/09/2018 a les 06:44

El MoraBanc Andorra encetarà el pròxim 28 de setembre al Poliesportiu d’Andorra en un partit contra l’UCAM Múrcia el que serà la cinquena temporada a la Lliga ACB després del retorn a la màxima competició de clubs de basquetbol de l’Estat veí del sud l’any 2014. I ho farà amb un títol sota el braç: el que va aconseguir la setmana passada al pavelló Barris Nord de Lleida quan va guanyar la Lliga catalana de basquetbol a l’FC Barcelona en un partit en el qual van superar per gairebé 20 punts el totpoderós equip de la capital de Catalunya. I ho farà també després de dues campanyes més que brillants a la Lliga Endesa. La 2016-2017 en la qual es van classificar per jugar el play-off pel títol i en què una greu errada arbitral –el dia del més que famós era campo atrás– va impedir que eliminessin dels quarts de final de la Copa del Rei el Reial Madrid, actual campió d’Europa. La temporada passada no hi va haver Copa del Rei, però sí play-off pel títol. Una eliminatòria en la qual es va somiar a fer el pas a semifinals després de la victòria en el primer partit jugat al Palau Blaugrana. Després els catalans van aconseguir remuntar l’eliminatòria, però els tricolors van acabar la temporada amb regust d’èxit i amb la classificació per jugar de nou l’Eurocup. La pregunta que es poden fer els aficionats davant de la nova temporada és la següent: on està el sostre del MoraBanc Andorra en la Lliga ACB? Pot arribar un moment en què no poder evolucionar més comporti el que es coneix com a morir d’èxit? Pot passar que els seguidors del MoraBanc no tinguin prou que l’equip se salvi i de tant en tant es classifiqui pel play-off i per jugar a Europa i faci un bon paper a la Copa del Rei? En el reportatge sobre el club que publica avui el Diari, el president Gorka Aixàs és conscient de les dificultats d’un equip com l’andorrà per fer passos endavant a l’exigent Lliga ACB amb equips com el Barça, el Madrid o el Baskonia, que normalment, amb excepcions com la del València fa dues temporades, s’enduen sempre el Campionat. El club, com diu el director general, Francesc Solana, s’hauria d’emmirallar en equips com el Gran Canària, que enguany jugarà l’Eurolliga. El que no es pot discutir és la gran feina que estan fent els rectors del MoraBanc per tenir un equip en la millor lliga europea.