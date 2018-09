L'oportunitat de la Vuelta

El Principat acull avui una etapa clau de la Vuelta que atraurà milers d’aficionats. Acollir la ronda espanyola suposa una gran oportunitat que cal explotar aprofundint en tot el que el cicloturisme pot aportar a Andorra

Actualitzada 15/09/2018 a les 06:50

La Vuelta va arribar ahir al Principat amb la celebració de dues etapes destinades a ser decisives en tant que decidiran el guanyador final. És la segona vegada consecutiva i la dinovena en total que una de les grans cites del ciclisme mundial, juntament amb el Tour de França i el Giro d’Itàlia, passa per Andorra en el que sempre acaba sent un festival amb milers de persones als carrers. Enguany, però, aquest fet tindrà l’afegit que la classificació general es decidirà al Principat perquè la competició afronta ara els seus darrers dies, punt que dona encara més exclusivitat al pas per Andorra. Ahir la Vuelta va arribar al país provinent de Lleida passant per la Seu d’Urgell i ja va enfilar cap a l’arribada, des del coll de la Rabassa fins a Naturlandia, en el que va ser una etapa amb un únic port. I avui tindrà lloc l’etapa reina, la penúltima, curta però amb sis pujades per ports. Una jornada clau que comptarà amb milers de persones que des d’Escaldes es repartiran per la Comella, el coll de Beixalís, el coll d’Ordino i el coll de la Gallina, on està previst que arribin els primers corredors a la tarda. Unes proves que per la seva rellevància esportiva atrauran milers de persones vingudes d’arreu amb l’objectiu de gaudir del ciclisme. Tanmateix, cal tenir en compte que el desplegament propi d’un esdeveniment d’aquestes característiques exigirà unes mesures de seguretat especialment a nivell de circulació que també provocaran les molèsties d’uns quants. Són les conseqüències lògiques d’una cita esportiva de primer nivell que necessita indefectiblement tenir garantides unes condicions organitzatives i de seguretat òptimes que assegurin que tot s’esdevé de la millor manera. Però a nivell de país acollir la ronda espanyola suposa una gran oportunitat per situar el país al mapa i generar noves experiències des del punt de vista turístic. Sens dubte, tot el que es viurà aquest cap de setmana al país en el marc de la Vuelta, sobretot pel que fa a l’impacte turístic que tindrà l’activitat de les milers de persones que desembarcaran aquí –només l’organització ja n’arrossega 3.000–, només pot ser positiu. I permetrà, a més, seguir explorant un camp on Andorra té molt a dir, com és el del cicloturisme i totes les activitats paral·leles. Aquest cap de setmana serà una bona manera de mesurar tot el que aquest sector pot aportar.