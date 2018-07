Obra a la recta final

El comú d’Andorra la Vella va agrair ahir a tot el personal implicat en l’obra de remodelació de l’avinguda Meritxell la dedicació d’aquests mesos amb un esmorzar. La cònsol va celebrar que es compliran els terminis d’acabament

El rentat de cara de l’avinguda Meritxell encara els darrers dies. Si no hi ha cap daltabaix es complirà el termini d’acabament previst i el 3 d’agost s’hi farà la inauguració oficial, segons va explicar ahir Conxita Marsol en el decurs de l’esmorzar que va oferir als implicats en l’obra per agrair-los la feina feta. La renovada avinguda estarà llesta per a una de les temporades turístiques més fortes, l’agost, que era l’objectiu comunal quan van planificar els treballs. El plantejament era arriscat, amb treballs simultanis en quatre trams adjudicats a empreses diferents i amb importants sancions per incompliments en el calendari dels treballs que van generar dubtes, especialment perquè un dels lots va quedar desert en el primer concurs. La situació es va salvar de manera àgil, i malgrat que han estat quatre mesos complicats per al comerç i per als veïns per les molèsties que genera qualsevol obra (pols, soroll, canvis en la mobilitat) però també per incidències sobrevingudes com ara canonades rebentades o talls de llum, Marsol va asseverar ahir que el que ha recollit ha estat comprensió per part dels afectats. Probablement no tothom ho haurà viscut de la mateixa manera i hi haurà qui s’ha vist més perjudicat pels contratemps i en té una opinió crítica. Són qüestions inherents a qualsevol obra d’envergadura que s’han de gestionar oferint solucions als afectats. Però a partir d’ara el que tocarà valorar és el resultat. L’avinguda Meritxell arrossegava un dèficit des que es va intentar la primera gran remodelació, la de les estructures de ferro que van generar un rebuig de tal magnitud que va obligar a retirar-les. Aquesta obra era molt necessària. Amb l’encert que s’ha fet prèvia entesa amb el comú d’Escaldes per generar una continuïtat en dos eixos comercials units malgrat la frontera parroquial i també perquè, i això ja era un encert anterior, es guanya per als vianants el tram on ara mateix és possible bar­rar la circulació als cotxes, el de la part baixa. La part alta mantindrà els dos carrils circulatoris perquè no hi ha una alternativa viària que permeti l’exclusivitat per als vianants. Amb tot, voreres més amples, mobiliari renovat, han de contribuir que guanyi en atractiu. L’obra, però, no ho serà tot. Els comerciants han de posar de la seva part per guanyar compradors.