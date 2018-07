País d'esdeveniments

El mes de juliol, tot i ser ple estiu, no està considerat com a temporada alta. Esdeveniments com la Copa del Món de BTT, els espectacles del Cirque du Soleil i la Diada castellera dels Pirineus ajuden a portar turistes al Principat

Actualitzada 15/07/2018 a les 06:46

Aquest cap de setmana coincideixen tres grans esdeveniments al Principat. La prova de la Copa del Món de BTT a Vallnord-Pal Arinsal, els espectacles del Cirque du Soleil a Andorra la Vella i la Diada castellera dels Pirineus, que ahir es va celebrar a la plaça de les Fontetes de la Massana. El primer és una competició de rellevància mundial que per sisena ocasió porta al país milers d’esportistes i seguidors que consumeixen al Principat. Les funcions del Cirque du Soleil ja estan absolutament consolidades i són un pol d’atracció de turistes, tot i que encara alguns lamenten el fet que molts d’ells fan el que es coneix com un puja i baixa el mateix dia de l’espectacle i fan poc consum al país. Tampoc s’ha de menystenir el nombre de visitants que ha pogut portar aquest cap de setmana la Diada castellera, entre els membres de les colles, els familiars i els amics. I és que el cartell era de luxe. Els Minyons de Terrassa són una de les colles més importants del món casteller i fent un símil esportiu és com si vingués a jugar l’FC Barcelona, el Reial Madrid o el Manchester City un partit amb l’FC Andor­ra. El fet d’aglutinar esdeveniments d’aquesta volada un cap de setmana del mes de juliol, en ple estiu però encara no en temporada alta, és un pas més per desestacionalitzar el turisme i fer que hotelers, restauradors i botiguers puguin omplir una mica més el calaix. Es pot discutir si és bo o no fer coincidir esdeveniments de primera qualitat en un mateix cap de setmana, però el que sí que és important és aconseguir mantenir-los any rere any al calendari i tenir un públic fidel que pensi en Andorra per a les seves escapades. Les darreres informacions assenyalen que Vallnord-Pal Arinsal ja té pràcticament assegurada la continuïtat de la Copa del Món per als propers dos anys. La bona sintonia entre el ministeri de Turisme i el Cirque du Soleil és més que evident i un cop superada l’era Scalada i acabada d’iniciar la de Diva tot fa pensar que l’associació amb els quebequesos seguirà uns quants anys més. I tampoc cal menystenir la feina que fan els Castellers d’Andorra, una colla que ha aconseguit arrelar aquesta tradició catalana al Principat i que és una de les associacions més actives del país. L’aposta per dur esdeveniments de qualitat al país fora de la temporada alta sembla ser tot un encert i ha de continuar.