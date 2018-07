Patrimoni en desús

Casa Rossell, l’hotel Rosaleda i els edificis de Radio Andorra i Sud Radio tenen dues coses en comú. La primera és que tots són patrimoni de l’Estat i l’altra, que encara no s’ha aconseguit que tinguin cap ús per a la ciutadania

Dimarts a la nit, amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, es va inaugurar l’enllumenat de Casa Rossell. Una inversió de 50.000 euros sufragats per FEDA per fer del conjunt d’edificis un símbol del poble d’Ordino. Casa Rossell és patrimoni de l’Estat des que l’any 1995 el batlle Jordi Jordana així ho va decidir després de la mort sense testament de la darrera del llinatge, Maria Lluïsa de Riba Cassany. Gairebé un quart de segle després que l’edifici passés a mans de l’Estat encara no s’ha trobat quin ús pot tenir per a la ciutadania, que ha de ser, no cal oblidar-ho, el primer interès de l’Estat. Vint-i-tres anys que encara seran molts més si es tenen en compte les paraules de Martí en l’acte d’inauguració de l’enllumenat: “En aquesta legislatura ja no es veurà” quin ús se li donarà a Casa Rossell. Que a aquest emblemàtic edifici no se li hagi trobat cap ús no és culpa només dels dos titulars que ha tingut el ministeri de Cultura dels executius demòcrates: Albert Esteve i Olga Gelabert. Des del 1995 han passat diversos governs que no han sabut o no han volgut donar un ús per a la comunitat a Casa Rossell. Que bona part del patrimoni cultural andorrà està infrautilitzat ho evidencien altres edificis semblants a l’ordinenc que encara esperen un ús per al seu interior. Radio Andorra, l’hotel Rosaleda i Sud Radio en són exemples. Es podrà dir que als tres hi ha projectes en marxa, però de moment res de res. En el cas de Radio Andorra encara està obert el debat sobre si s’hi han de traslladar les instal·lacions de Ràdio i Televisió d’Andorra. Del projecte de museu és gairebé impossible seguir-li la pista i poca cosa se’n sap. De l’hotel Rosaleda, a Encamp, sabem que hi anirà la seu del ministeri de Cultura. Quan s’hi traslladarà? La pregunta és impossible de respondre quan és el mateix executiu qui dona unes dates que mai s’acaben acomplint. A Sud Radio s’hi ha d’ubicar un centre d’alt rendiment esportiu. Tampoc se’n coneix la data. En el seu dia, el novembre del 2016, quan l’executiu va anunciar el guanyador del projecte, es va dir que estaria en marxa la tardor del 2019. En definitiva, ara mateix quatre grans edificis patrimoni de l’Estat, tots ells emblemàtics en diferents camps, continuen no direm abandonats, però sí sense tenir cap ús que els dignifiqui. Un patrimoni de l’Estat que és de tots els andorrans.

