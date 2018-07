Poques compres 'online'

L’estudi sobre l’ús de les noves tecnologies mostra que Andorra es troba en un lloc destacat dins d’Europa. La penetració dels mòbils o Internet és gairebé absoluta i l’únic on es punxa és en la compra en línia, amb poques operacions

Actualitzada 10/07/2018 a les 06:46

Andorra és el segon país europeu, després d’Espanya, en ús d’Internet a través del telèfon mòbil. L’expansió és tal que segons l’estudi d’Andorra Telecom a partir dels 15 anys pràcticament totes les persones tenen mòbil i en fan un ús important. La resta de magnituds mostren un nivell molt alt de penetració de les noves tecnologies. Només hi ha un punt important en què les xifres no són bones. Es tracta de les compres a través de la xarxa. En aquest cas els percentatges són molt baixos, allunyats de les mitjanes europees. Es pot concloure amb l’estudi que el costum de comprar online encara no està, ni de bon tros, desplegat entre la població. Hi ha alguns aspectes que són clarament pitjors a Andorra respecte als països de la Unió Europea. El primer, i fonamental, és la falta d’accessibilitat als mitjans de pagament. Govern no ha aconseguit tampoc aquesta legislatura tancar els acords amb els grans operadors internacionals perquè incloguin Andorra dins dels països amb els quals s’opera amb normalitat. En molts casos cal una targeta d’un país comunitari, amb un compte corrent vinculat, perquè les targetes andorranes no són acceptades. Les grans multinacionals mantenen la política de no perdre ni un minut en els microestats perquè tot el desenvolupament necessari per habilitar Andorra i el seu sistema financer requereix una inversió que no les compensa amb les compres potencials d’unes setanta mil persones. Cal esperar, però, que en un futur no gaire llunyà aquest dèficit quedi superat perquè és un inconvenient per als consumidors andorrans que volen fer compres en línia. Un altre factor important per a les escasses adquisicions per Internet és el problema amb moltes pàgines web, especialment en algunes de xineses, per al trasllat de productes i el pas de fronteres. No es pot oblidar tampoc que el sistema comercial andorrà és molt ampli i dimensionat molt més enllà de les necessitats de la població local. Per tant, l’oferta comercial nacional és tan gran que també influeix a l’hora de comprar per Internet. A d’altres indrets sense una oferta tan completa és més comprensible que s’acabi adquirint per la xarxa. I el principal problema tampoc és que es compri poc, sinó que es continua sense poder vendre.