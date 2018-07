Cooperació energètica

La visita del secretari d’Estat francès de transició ecològica i solidaritat va establir les bases d’una aliança que per a Andorra significarà poder comptar amb el coneixement i l’experiència veïnes per al procés de transició energètica

Actualitzada 08/07/2018 a les 06:38

Les plantes de cogeneració han significat el gran primer pas perquè Andor­ra sigui més autosuficient respecte a l’abastiment energètic. Funciona la de Soldeu i els darrers dies s’han escenificat els acords per tirar endavant les de la Comella i el Pas de la Casa. Són projectes en els quals FEDA assumeix la inversió, però si es vol ser més ambiciós és necessari captar inversió de fora i també coneixement. La visita, ahir, de Sébastien Lecornu significa una empenta important perquè escenifica l’interès gal d’ajudar el Principat en aquest procés de la transició energètica que ha de significar ser més autosuficient i també aconseguir-ho a través d’energies netes. El secretari d’Estat va posar de manifest que les empreses franceses poden aportar les tecnologies més avançades però també capacitat d’inversió. De fet, una comissió de seguiment d’ambdós països treballarà els propers mesos en aquesta cooperació i identificarà els projectes concrets en què es pot materialitzar. El pla d’infraestructures energètiques ja preveu els grans projectes a tirar endavant els anys propers aprofitant els recursos naturals, amb quatre plantes d’energia hidroelèctrica més tres de fotovoltaica. Precisament Lecornu va tenir l’oportunitat de visitar la minicentral hidroelèctrica d’Arcalís, projecte de les mútues parroquials que abasteix l’estació d’Arcalís i que és un altre exemple de les mesures que s’han impulsat en el sector energètic els últims anys, després de l’impuls de canvis normatius imprescindibles per adaptar-se als nous reptes de futur. Les companyies parroquials són un altre actor a tenir en compte, així com l’interès de privats de dur a terme instal·lacions més petites. Apostar per les energies verdes és una obligació en la lluita contra el canvi climàtic a la qual el Govern s’ha adherit. Una preocupació important per a l’administració francesa –París va ser l’escenari de la darrera gran conferència d’estats per cercar un compromís global– i que el secretari d’Estat va avançar que serà un eix destacat de la visita que el Copríncep Emmanuel Macron farà al país. Perquè a la trobada es va parlar de cooperació en matèria energètica però també de la visita. Lecornu va deixar clar l’interès de Macron de viatjar al Principat en un termini de temps curt que no va precisar. En tot cas, l’opció del 2018 ja va quedar descartada.