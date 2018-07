Projectes lauredians

El cònsol major de Sant Julià, Josep Vila, va anunciar que demanarà un crèdit superior als quatre milions d’euros per a una sèrie de necessitats de la parròquia. El projecte de la tirolina i del parc d’aigua al riu són els objectius actuals

El comú de Sant Julià no ha pogut redreçar el funcionament de Naturlandia i el projecte del circuit de ràfting tampoc no ha reeixit. La corporació ha decidit establir nous objectius. És lògic. Josep Vila té la voluntat de tornar a repetir com a candidat a les eleccions comunals de final de l’any vinent. És conscient que la seva posició debilitada pels conflictes amb els demòcrates i alguns temes polèmics necessita actius per poder posar damunt de la taula. Projectes com ara la tirolina són arriscats, perquè es torna a parlar d’inversions molt grans (cinc milions d’euros) que a més necessiten una important càrrega anual per al manteniment. És un projecte que cal tenir molt clar abans de tirar-lo endavant. L’impacte a la muntanya serà molt gran i és una acció difícilment reversible mediambientalment. Una inversió tan gran no és fàcil d’amortitzar i encara que el comú vol implicar-hi privats finalment el problema també serà públic si acaba malament. L’exemple més clar d’un projecte en què s’inverteixen molts diners i després les xifres d’ingressos i despeses no són les previstes és Naturlandia. Ni les projeccions de Josep Pintat, ni les de Montser­rat Gil, ni les de Josep Vila s’han complert i el comú continua amb el llast d’un parc que manté un dèficit constant. El cònsol té dret a intentar impulsar projectes propis, especialment en una parròquia que no destaca per tenir gaires atractius turístics, però amb la moderació de preveure que Sant Julià no es pot permetre una altra càrrega com Naturlandia. El cònsol, a més, té complicada la reelecció des del moment que els demòcrates ja han anunciat que no continuaran dins del projecte de Laurèdia en Comú. El sentiment de deslleialtat derivat de l’informe sobre transferències i competències ha deixat la relació entre la majoria comunal i els demòcrates molt tocada. El fet que Vila no hagi deixat participar les conselleres de DA a les reunions de la majoria comunal tampoc hi ha ajudat. I la voluntat d’apropament entre els demòcrates i Unió Laurediana, amb la vista posada en una possible coalició a les comunals, podria ser el cop definitiu. UL no ha amagat mai que la seva principal preocupació és recuperar el comú lauredià i que ho vol fer ràpidament.