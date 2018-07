Escola de Meritxell futura

El tràmit per convertir l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en una fundació segueix el seu curs després de comptar amb el vistiplau dels socis de l’entitat i ahir el Govern va aprovar el projecte de llei que ho possibilita

El centre d’ensenyament especialitzat complirà l’any vinent 50 anys. El 1969 s’impulsava com a associació per fomentar l’ensenyament i la integració de persones amb discapacitat, una missió que es manté i que es mantindrà però que s’ha d’adaptar a nous temps i necessitats. L’escola ja té més de 400 usuaris i 250 treballadors, i els programes i les noves oportunitats que es poden explorar tenen poc a veure amb els inicis de l’escola, malgrat que l’esperit sigui el mateix. A final de maig l’assemblea general extraordinària de l’entitat avalava la transformació en fundació precisament amb aquest objectiu d’adequar-se al present i preparar-se per al futur amb una empara legal més sòlida. Ahir el consell de ministres continuava el tràmit amb l’aprovació del projecte de llei que possibilitarà la transformació en fundació i que s’entrarà a tràmit parlamentari els propers dies per a l’aprovació del Consell General. Una fundació que tindrà com a missió, apuntava ahir el ministre Xavier Espot, contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, garantir els seus drets i generar oportunitats per a una vida plena. Respecte a qüestions pràctiques, el text regula la direcció general i, més significatiu, obre la porta que el centre pugui diversificar els seus ingressos i que pugui oficialitzar-se també com a centre de treball. De fet, l’escola de Meritxell ja fa anys que va començar a explorar aquesta possibilitat a través dels tallers Xeridell. Però és quelcom que s’ha fet sense una regulació i amb limitacions. Un cop s’aprovi la llei específica a l’escola se li obre la possibilitat que ja s’ha dut a terme i amb èxit fora d’Andorra de convertir-se també en generadora de feina per als seus usuaris, i que això reverteixi econòmicament en els que hi treballen i en el mateix centre, malgrat que l’entitat que el gestiona continuarà sense ànim de lucre. L’escola especialitzada segueix complint una funció molt important cinquanta anys després. Malgrat que l’objectiu sigui l’educació inclusiva o un entorn laboral inclusiu, preparats per atendre la diversitat, el centre educatiu ha de seguir sent un suport per a petits, joves i adults amb discapacitat i per a les famílies. I la conversió en fundació ha de possibilitar que aquesta missió es mantingui i que alhora possibiliti nous reptes sempre per afavorir els usuaris.