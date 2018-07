El PS, per davant

L’enquesta política del CRES ha situat el Partit Socialdemòcrata en primer lloc d’intenció de vot per a les generals. Qui surt més mal parat quant a resultats és Liberals d’Andorra, a qui sembla que els votants no li avalen el pacte amb el PS

Actualitzada 03/07/2018 a les 06:44

L’enquesta ha sacsejat el panorama polític perquè era difícil preveure que els socialdemòcrates estarien primers en intenció de vot. S’ha de deixar clar, però, que menys d’un terç dels enquestats s’ha posicionat i per tant la fiabilitat és escassa. Hi ha, però, múltiples conclusions a extreure. Els resultats dels demòcrates són estranys perquè millora la valoració del Govern i la de Toni Martí, però tenen pitjor resultat. És molt possible que aquesta situació estigui vinculada al fet que no han decidit qui serà el candidat. I segurament una part dels enquestats ha preferit no posicionar-se, a banda de la tradicional dificultat perquè la gent es mulli, en espera de saber qui serà el cap de llista. Per a l’heterogeni electorat demòcrata no és el mateix Xavier Espot que Jordi Cinca, per citar dos dels noms que sonen. Tant DA com els liberals segurament tindran moviments tectònics arran d’aquesta enquesta. Els liberals, tenint en compte que les preguntes es van fer la setmana que s’estava tancant el pacte amb el PS, veuen confirmada la tendència a la baixa que s’albirava. I segurament l’electorat liberal manté molt escepticisme respecte a aquest acord. El PS l’ha sabut vendre millor garantint que el seu programa, inacceptable en molts punts per a l’elector liberal, es respectarà íntegrament. El segon gran problema dels liberals és el resultat de Jordi Gallardo. Fins i tot a Sílvia Bonet, per citar un exemple, la coneixen molt més. És l’únic líder que suspèn i fins i tot els que pitjor el valoren són els que van votar liberal les últimes eleccions. També sembla clar que l’escissió ha passat una factura força alta, especialment a Gallardo, a qui apunta el vot de càstig dels propis liberals. Per als demòcrates cal veure si al final l’enquesta és un problema o un catalitzador. És molt possible que mostrar que el PS podria ser el partit més votat mobilitzi l’electorat conservador cap al vot útil de DA. La principal conclusió és que el PS demostra que es troba en millor posició del que es podia suposar i que Pere López és un líder ben valorat. I com a segon gran punt val a dir que el desconeixement de com serà l’escenari electoral fa que tot sigui imprevisible. No tan sols per al candidat de DA, sinó perquè hi ha elements, com què passarà amb UL i CC, que seran els que marquin el resultat real.