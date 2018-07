La viabilitat de l'aeroport

La Cambra de Comerç ha encarregat ja l’estudi per analitzar les condicions del país per acollir un aeroport. L’organisme assegura, però, que les anàlisis fetes fins ara confirmen que la infraestructura és viable tot i l’orografia del país

Actualitzada 02/07/2018 a les 06:47

Des que la nova presidència de la Cambra de Comerç va recuperar la idea de fer un aeroport a Andorra s’ha reobert el debat, que ja s’havia tingut en diferents èpoques des de fa dècades, sobre si és viable construir una infraestructura d’aquestes característiques en un país de muntanya com el nostre. Un debat punxegut que no ha tingut gaire sort en el passat i que gairebé sempre ha acabat empantanegat, també en el cas de l’heliport, que ha trobat oposició veïnal allà on s’ha plantejat. Aquest cop, la Cambra ha passat de les paraules als fets i ja ha signat un contracte amb l’empresa francesa Navblue, filial d’Airbus, perquè es posi a treballar i dictamini si és possible o no fer un aeroport al país. Tot i que la Cambra assegura que els exàmens previs confirmen que és possible, els estudis que s’han fet en aquest sentit han acabat concloent que no hi ha terreny suficient al Principat per erigir-hi una infraestructura de les dimensions d’un aeroport i han establert que l’única possibilitat passa per compartir aeroport amb l’Estat espanyol. Cap informe té menys de deu anys, i ha estat a partir d’això que el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, ha reprès el projecte partint de la base que les condicions tècniques dels avions han millorat i que per tant fins i tot els més preparats, els que operen vols transcontinentals, poden maniobrar en una superfície més reduïda i podrien, per tant, enlairar-se i aterrar a Andorra. És una evidència que la sofisticació tècnica de les aeronaus s’ha perfeccionat al llarg del temps i ha canviat moltíssim comparat amb dècades enrere, però tot i així construir un aeroport en zona de muntanya i operar-hi vols transoceànics requereix d’estudis molt aprofundits que permetin extreure conclusions definitives i fiables. La Cambra de Comerç garanteix que Navblue analitzarà al detall tots els condicionants per emetre un judici rigorós. Serà bo per al país que així sigui per tal de resoldre una discussió que fa molts anys que s’arrossega. Per això, més enllà de diagnòstics triomfalistes, caldrà esperar als resultats finals dels projectes encarregats a l’empresa especialitzada en infraestructures de muntanya per saber vertaderament si Andorra té opcions realistes d’acollir un aeroport on puguin aterrar avions amb capacitat per a més de cent persones.