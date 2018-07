Pendents del Cirque

L’espectacle de la companyia canadenca es va estrenar ahir donant inici a un juliol en què s’esperen desenes de milers de visitants, fet que converteix el circ en el responsable de les bones xifres d’ocupació d’un mes amb poca activitat al país

Actualitzada 01/07/2018 a les 06:58

Un estiu més el país està pendent del circ. Del Cirque du Soleil. Un agent que després de cinc anys s’ha convertit en el principal dinamitzador turístic de l’estiu a Andorra. El fet d’acollir un espectacle de prestigi internacional com a activitat semigratuïta a l’aire lliure porta cada juliol desenes de milers de persones al Principat, 100.000 l’any passat i una previsió d’igualar o superar aquesta xifra enguany. Tot i l’apujada de preu de les entrades de pagament i la reducció del nombre de places gratuïtes, els responsables d’Andorra Turisme estimen que se superi l’èxit de l’any passat i s’omplin les 22 funcions que hi ha programades fins a final de mes. Tot i així, la Unió Hotelera preveu que l’ocupació baixi lleugerament aquest mes, un 10%, atès que el juliol de l’any passat va ser el millor dels darrers anys. A jutjar per l’estrena d’ahir i les primeres sensacions del públic, la representació segueix impactant i emocionant l’audiència gràcies a l’habitual espectacle visual de la companyia canadenca, que enguany està combinat amb èxits musicals de dives de primer nivell. S’ha de reconèixer que un esdeveniment d’aquestes característiques actua com a revulsiu de la temporada baixa a Andorra, tal com demostren les dades d’ocupació de l’estiu. Abans de l’ar­ribada del circ, al juliol era del 35%, mentre que d’ençà del 2013 se situa al voltant del 70%, una pujada en la qual també hi han contribuït les activitats esportives i de muntanya. Una ocupació que beneficia hotels –sobretot els de la vall central– i restaurants, però que en canvi no es tradueix en vendes a les botigues, com lamenten cada any les associacions de comerciants, que també es planyen que s’ocupi l’aparcament del Parc Central quan hi ha manca de places. Una queixa a la qual el comú ja ha donat resposta plantejant el trasllat de l’envelat al futur pàrquing a tocar de la Dama de Gel. Sigui com sigui, el Cirque du Soleil ha esdevingut el principal responsable de les bones dades registrades en una època tradicionalment de poca activitat turística al Principat, de manera que el més beneficiós per al país seria treballar per garantir la vinculació futura amb la companyia que impulsa el circ. Serà una tasca dels futurs governants, ja que els canadencs ja han confirmat que estan disposats a assumir el compromís de programar un espectacle per a Andorra cada estiu.