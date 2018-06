Casino a Andorra la Vella

El projecte de Jocs SA ha estat l’elegit per a la concessió de la llicència del primer casino de la història nacional. Es preveu que es presentin en breu els permisos al comú de la capital i s’hauria d’inaugurar l’estiu del 2020

L’elecció del casino s’ha portat amb molta discreció i aquesta setmana l’executiu ha reunit totes les valoracions que havia fet cada departament. La posada en comú dels recomptes ha situat en primer lloc Jocs SA, una societat andorrana que té com a partner tecnològic l’empresa austríaca Novomatic. Un cop decidida l’opció guanyadora s’espera que els terminis vagin força ràpid, amb la intenció que les obres puguin començar al setembre i que estiguin acabades entre el juliol i l’agost del 2020. El procés, però, podria tenir una pausa si alguna de les societats que han perdut decideix impugnar el concurs. Alguns dels aspirants ja han anunciat que ho estan estudiant. El cas més problemàtic pot ser el de Genting, ja que ha estat l’única societat de la qual no s’ha portat l’avaluació al comitè a causa que hi havia una mancança amb la documentació sobre el terreny on s’havia d’aixecar l’edifici al Clot d’Emprivat. Concretament l’error estava en el contracte de lloguer i sembla que no va ser solucionat quan se’ls va advertir del problema. Tant Genting com Cirsa com possiblement algun altre dels participants posarà en marxa la maquinària a partir de demà per avaluar les possibilitats de recurs. El cas més complicat, però, pot ser el de Genting, perquè en quedar totalment a fora per un document incomplet obre la porta a una anàlisi del dictamen invalidant fet pel gabinet jurídic. Més enllà dels entrebancs legals, que no es podran tenir clars fins als propers dies, l’arribada del casino ha de suposar un nou impuls a Andorra la Vella tenint en compte que si les previsions dels impulsors són correctes s’espera generar un tràfic de prop de 200.000 persones anuals. Possiblement el nombre de turistes que vinguin expressament per jugar al casino serà petit, però passarà a convertir-se en una alternativa d’oci més per als milions de visitants. L’espai permetrà oferir espectacles i també podrà ser un punt on es puguin celebrar esdeveniments com ara els campionats dels diferents jocs de cartes. El fet d’haver posat només un 10% d’imposició ha de permetre als impulsors establir un règim de premis força atractiu comparant amb el 50% que es paga en d’altres estats. Aquest ha de ser un punt clau per a l’èxit del projecte.

