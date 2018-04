S’ha de buscar un equilibri que permeti garantir la seguretat i els drets fonamentals

El consell de ministres va aprovar ahir el projecte de llei qualificada de seguretat pública. Una llei necessària que té com a objectiu preservar l’ordre públic i la seguretat ciutadana, que actualitzarà normatives que en molts casos eren preconstitucionals i que regularà d’altres qüestions que encara no estaven incloses en la legislació. Així, es regularan per primer cop aspectes com ara la videovigilància, el dret de reunió i manifestació, els esdeveniments amb gran concurrència de persones, la documentació i la identificació personal, i les actuacions de manteniment de la seguretat ciutadana. Són qüestions molt sensibles per a les quals s’ha de buscar un equilibri que permeti tant garantir la seguretat pública com els drets fonamentals dels ciutadans, que en cap cas han de ser vulnerats. Un exemple clar és el de la videovigilància, un aspecte en què juga tant la seguretat com el dret a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge de les persones. I més en el cas que, tal com planteja la llei, es permeti a les entitats i persones privades disposar de sistemes de vigilància amb càmeres. Cal destacar que la normativa preveu que les imatges, quan no estan relacionades amb delictes o amb infraccions administratives en matèria d’ordre públic, amb una investigació policial en curs o un procés judicial o administratiu no arxivat definitivament, s’han de destruir en un termini màxim d’un mes. Un altre aspecte sensible és el dret de reunió i manifestació. De nou s’ha de jugar amb l’equilibri dels drets, tant el de les persones que decideixin fer accions de protesta a la via pública com el de la resta de ciutadans de no veure’s perjudicats per les manifestacions. La nova legislació també preveu la persecució del consum de begudes alcohòliques a la via pública. El conegut com a botellón. Per lluitar contra un costum que també a Andorra ha arrelat entre els més joves s’incrementaran exponencialment les sancions. Les multes per consumir begudes alcohòliques al carrer poden arribar als 300 euros quan fins ara el decret dels veguers que ho regulava les fixava en poc més de 30. També s’estableix una sanció de 500 euros per la possessió i consum de drogues, de les quals es manté la prohibició en tots els casos. No es pot posar en dubte que les actuals sancions no són precisament dissuasives, però el consum d’alcohol per part dels joves, un problema creixent, no se solucionarà només amb mesures coercitives.