Pla dur a les pensions

Les mesures es preveuen per al 2019 però sembla impensable que es faci res ara

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:36

La Seguretat Social ha complert la seva part de la feina i, tal com se li havia demanat, ha elaborat un conjunt de mesures per evitar el col·lapse del fons de pensions. El treball s’ha desenvolupat després que els experts francesos fessin l’estudi que mostrava la gravetat de la situació. Sense cap actuació, en uns cinc anys es passaria a pagar més en pensions del que es recapta en cotitzacions, i per tant es començarien a utilitzar diners del fons. En una dècada ja no hi quedarien diners. Els números no són lineals, però per fer-se una idea de la gravetat de la situació, amb poc més de mil milions d’euros a la Caixa hi ha uns compromisos de pensions cotitzades d’uns vuit mil. Aquesta situació és fruit de cotitzacions molt baixes històriques i una rendibilitat altíssima del punt que es compra equivalent fins fa no massa a quatre vegades el que dona un fons de pensions privat perquè en 40 anys no es va actualitzar amb l’esperança de vida. Les mesures proposades per al cas són dures, molt dures. S’està demanant que s’apliquin quites importants als punts que es comprin, reduir la rendibilitat dels punts, revaloritzar sempre per sota del cost de la vida... en definitiva un pla que comportarà pensions sensiblement més baixes, però especialment per a les més altes. L’esperit del pla és preservar al màxim la integritat de les pensions més baixes, entenent per aquest nivell les que estan per sota del salari mínim. Per a les més altes la retallada és molt important, amb un 75% del que excedeixi per sobre dels 3.000 euros i que, a més, passen a no revaloritzar-se anualment. Segurament hi ha poques afectades, però d’entre 2.000 i 2.500 n’hi haurà milers en el futur i també patiran retallades significatives. Govern ja ho té damunt la taula, i és de suposar que ho entregarà als grups polítics. Difícilment hi hagi moviments abans de les pròximes eleccions, perquè tot i que la necessitat d’aplicar mesures és indiscutible, el que ho hagi de fer segurament pagarà conseqüències importants. Seria desitjable que en aquest camp hi hagués un pacte d’Estat per garantir que el pla s’assumeix per part de totes les forces i que se seguirà. Si algú pretén treure rèdit electoral, el més possible és que signifiqui que tot es paralitzarà fins al moment en què s’hagi de posar diners al pressupost.