La torna és Besolí

L’exconseller de finances del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, continua empresonat a Soto del Real després d’onze mesos i deu peticions de llibertat provisional rebutjada, sense cap argument de pes que ho justifiqui

Actualitzada 24/04/2018 a les 06:48

Joan Besolí està vivint una situació judicial insòlita que no es pot explicar en termes de l’àmbit del dret i on està sent víctima d’una situació aliena. La jutgessa Carmen Lamela ha rebutjat la petició de llibertat provisional un cop més i al maig farà un any que l’empresari andorrà es troba en una presó espanyola. L’exemple més clar que no es tracta d’un tema legal es pot veure si es compara la situació de Sandro Rosell i Joan Besolí amb la de l’expresident de la Federació Espa-nyola de Futbol, Ángel María Villar. A l’ex-directiu espanyol l’acusen d’un delicte econòmic i va estar en presó uns deu dies abans de rebre la llibertat sota fiança, mentre que Rosell i Besolí estan a punt de complir un any. El cas és insòlit perquè l’entitat presumptament perjudicada pel delicte econòmic del qual se’ls acusa, la Confederació Brasilera de Futbol, no només nega que s’hagi produït cap delicte, sinó que afirma que va quedar molt contenta amb la gestió de l’empresa de Rosell. El manteniment a la presó de Besolí i Rosell durant gairebé un any ja seria gairebé inexplicable en condicions normals, però si s’hi afegeix que la suposada víctima assegura que no hi va haver cap delicte, tot deixa de tenir sentit. Besolí és, en aquest cas, la torna d’un afer que va molt més enllà de la via judicial i on l’andorrà va d’afegit. La situació personal del lauredià, amb un fill que va quedar paralític en un accident, posa, a més, un afegit que les autoritats judicials espanyoles tampoc han volgut tenir en compte. La desesperació en què es troba l’empresari andorrà és comprensible, perquè si després d’aconseguir un certificat de la federació brasilera negant cap delicte o perjudici no se li permet ni obtenir la llibertat condicional, la situació és d’extrema preocupació. La justícia espanyola és sobirana, però la situació a la qual està sotmetent un ciutadà andorrà és censurable en comparació a qualsevol altre cas similar. I no es pot adduir que hi ha el perill d’escapar-se al Principat per no poder ser extradit, ja que Besolí va oferir la renúncia a la nacionalitat andorrana, com ha passat en d’altres casos, i passar a tenir l’espanyola per garantir que no s’amagarà dar­rere d’un passaport. Però tampoc s’ha acceptat aquesta opció perquè el càstig o l’exemple que es pretén fer amb Rosell l’ha acabat afectant de retruc.