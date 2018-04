Eix comercial unificat

Les avingudes Meritxell i Carlemany estan en ple procés de transformació. Un projecte que s’ha abordat de manera conjunta per tal de donar una imatge de continuïtat a l’eix comercial. El comerç confia en els efectes positius

Actualitzada 22/04/2018 a les 06:44

Fins i tot el comerç a una banda i l’altra del carrer de la Unió, l’eix divisori de les principals artèries comercials del país, fa dies que ha entès que el futur passa per actuar plegats i estan acabant d’ultimar una entitat conjunta que també incorpora els establiments de la zona de Na Maria Pla. La cooperació no pot ser mai negativa en tant que les zones comercials comparteixen el mateix flux de compradors. El treball conjunt per a la dinamització, per fer més atractiu el passeig als compradors, per entretenir-los mentre van d’un establiment a l’altre, només pot ser beneficiós per a totes les parts. En aquest sentit, encarar el projecte d’embelliment de Meritxell i Carlemany de manera conjunta és una escenificació molt encertada del que ha de ser una etapa de major col·laboració pel bé comú. Malgrat els plantejaments diferents en relació a l’execució de les obres, els comuns d’Escaldes i Andorra la Vella han entès que havien de buscar una estratègia conjunta respecte a l’embelliment, i fins i tot estan avaluant conjuntament projectes com ara un transport unitari de banda a banda de l’eix per a la major comoditat dels compradors. Els projectes de reforma tenen una finalitat positiva però una execució molesta. Això és inevitable. Serà especialment dur per als negocis de l’avinguda Meritxell, on la reforma és més complexa i, a més, es vol acabar en quatre mesos. La necessitat del rentat de cara, però, era urgent després de massa errors en les decisions sobre la imatge del carrer. Estan sent setmanes complicades, però el resultat final hauria d’aca- bar compensant aquest patiment dels negocis. Són temps difícils per al comerç i l’hora d’abordar noves estratègies perquè el sector recuperi clients i vendes. Carrers agradables per passejar, amb zones d’aparcament pròximes per deixar el cotxe, amb oferta variada d’establiments són actuacions necessàries per recuperar la vitalitat del sector. I s’han d’esmerçar esforços sobre el principal eix comercial del centre del país, el gran esquer per als visitants, però no es poden deixar de banda altres zones. El Principat té un important teixit comercial, cada parròquia, cada zona, té la seva idiosincràsia i possiblement el futur passi perquè cadascuna trobi el seu paper, la seva especialització, dintre d’una globalitat.