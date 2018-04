Els efectes del desgel

La vigilància pels efectes de la fosa de neu és especialment necessària aquest any degut a les grans acumulacions fruit de l’important volum de precipitacions de l’hivern i l’inici de la primavera. L’altre perill és el d’allaus

Protecció Civil, el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma) i Medi Ambient treballen de manera coordinada per vigilar les crescudes del cabal del riu. Asseveren que per ara la situació és tranquil·la però indiquen que el perill podria arribar si a l’augment de l’aigua que transporten s’hi afegeix un episodi de pluges intens i continuat durant uns dies. Per això la importància del control, per poder actuar i poder minimitzar el perill si es produeix un escenari complicat. Aquest hivern i inici de primavera ha estat excepcional respecte a les precipitacions en forma de neu i això s’ha traduït en uns gruixos destacats que ara ja van a la baixa a conseqüència de l’augment de temperatures. Els estaments implicats no només estan a l’aguait per l’impacte del fenomen del desgel en els cabals dels rius. Fa dies que també s’alerta de la precaució necessària a la muntanya per als que vulguin anar a practicar esport. Prudència és la paraula clau. La setmana passada una important allau va colgar el refugi no guardat del pla de l’Estany i els despreniments de neu són continus. Malgrat que el risc que fa uns dies arribava a 4 sobre 5 ara ha baixat fins al 3, segueix sent elevat, per això des dels cossos d’emergència s’avisa que la millor opció és seguir un itinerari marcat i anar acompanyat; esquiar al matí, quan el mantell és més compacte per les baixes temperatures de la nit; i que s’acudeixi a Arcalís, que precisament segueix oberta per l’excepcional hivern de neu que ha viscut. Que es faci, això sí, en horari d’obertura de l’estació per evitar ensurts com el d’ahir, quan una persona que practicava esquí de muntanya va topar amb una màquina que efectuava tasques de manteniment a les pistes després del tancament. Sortosament els fets van quedar en un ensurt. És important seguir insistint en la pedagogia i en els consells bàsics per fer activitats segures a la muntanya. La situació d’aquests dies ho fa molt més necessari. Respecte a l’efecte sobre els rius, la vigilància és clau per poder llançar advertiments en cas de perill i evitar mals majors. En tot cas, per ara, la situació no ha de preocupar. El millor missatge de tranquil·litat per a la població és precisament que els professionals en la matèria estan a l’aguait i que treballen de manera coordinada per tal de prendre mesures si la situació empitjora.