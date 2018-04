Ràfting aturat

El comú de Sant Julià ha optat per aturar el projecte per instaurar una activitat de ràfting a la parròquia. La falta d’operador un cop RocRoi s’ha descavalcat i els múltiples problemes han portat a deixar en ‘stand by’ ‘sine die’ la iniciativa

Cal posar-se a la pell de la majoria de Laurèdia en Comú per entendre per què han mantingut fins ara el ràfting contra vent i marea i davant de l’oposició generalitzada. El comú es troba amb un problema gravíssim amb Naturlandia perquè ha estat hipotecant i hipoteca els pressupostos lauredians sense que la gent del poble tingui la sensació que el parc està ajudant la parròquia. Els divuit quilòmetres de distància fan que les sinergies siguin molt difícils i l’actual majoria va arribar amb la intenció de fer que el parc tingués un efecte positiu constatable a Laurèdia. Govern va obrir la porta a la solució amb la proposta per fer un tram de ràfting entre Escaldes i Sant Julià. Era la forma d’unir ràfting i Naturlandia i que l’afluència de clients donés vida a una parròquia amb greus problemes d’atractiu turístic. Però Andorra la Vella, Escaldes i Govern es van descavalcar ràpidament de la iniciativa i la majoria comunal va cometre el greu error de voler mantenir viu el projecte només en el tram lauredià. L’error cal vincular-lo al fet que la caiguda de la iniciativa comportava que el comú tornava a la casella de sortida sense poder tenir un sol element que justifiqui la despesa a Naturlandia com a element dinamitzador de la par­ròquia. Un tram tan curt difícilment era viable i el cop de gràcia al projecte el va donar FEDA en anunciar que a l’estiu no hi ha prou cabal perquè hi baixin les barques i avisant que no s’obriria pas d’aigua afegit per al ràfting. En aquell moment la majoria comunal hauria d’haver baixat del vaixell, però no ho va fer perquè cada cop s’empantanegava més. Centenars de milers d’euros al pressupost per a les obres, el concurs per a l’explotació, la neteja del riu... un a un es van anar seguint tots els passos. S’avançava però era manifestament fals. L’explotador, RocRoi, mai va tenir clar que l’activitat fos viable econòmicament ni gaire possible tècnicament. Els acords s’anaven intentant tancar en paral·lel al fet que el projecte avançava. Es pretenia tancar-ho tot per a l’abril d’enguany, però la realitat ha estat tossuda i finalment la majoria comunal s’ha adonat que cal aturar la iniciativa. És una decisió correcta perquè abans que aquest comú o qualsevol altre s’endinsi en aquest fangar cal un estudi seriós que doni garanties de viabilitat.