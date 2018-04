El TC, en el punt de mira

L’extradició de l’activista finlandès Ilja Janitskin a les autoritats del seu país

va provocar ahir un episodi polèmic després que el Tribunal Constitucional

no es pronunciés sobre la mesura cautelar d’aturar l’entrega

14/04/2018

El Tribunal Constitucional va palesar ahir una disfunció en no tenir previst cap mecanisme per actuar en cas d’urgència legal, per la qual cosa va provocar una indefensió manifesta de l’activista finlandès. L’exemple és clar. El Tribunal Superior tenia dijous el cas del recurs de Janitskin i els magistrats, sabent que les autoritats finlandeses venien divendres al matí per endur-se’l, van decidir en mitja hora tant la reclamació com l’incident de nul·litat perquè l’advocat defensor pogués presentar aquest matí el recurs d’empara al TC. Realment la diligència del Superior no va servir de res perquè ahir al matí els membres del Constitucional no estaven localitzables i per tant no es va poder decidir sobre la mesura cautelar. La vulneració dels drets és flagrant perquè una vegada ha tingut lloc l’extradició el recurs d’empara, al qual té dret com qualsevol jutjat en un tribunal andorrà, perd tot el sentit i la utilitat. En l’hipotètic cas que el TC decideixi que no es donaven les condicions per a l’extradició el dany ja és irreparable perquè l’activista ja està en una presó finlandesa en espera de judici. Per tant, s’ha lesionat el seu dret per un mal funcionament del TC i davant d’aquesta obvietat ahir al matí es va intentar des de diversos fronts que se solucionés aquesta vulneració abans que fos massa tard, però no hi va haver manera. Els fets posen en dubte el model de Tribunal Constitucional en què la institució no és capaç d’haver establert un sistema per actuar en cas d’urgència legal. És imprescindible. Algun dels magistrats ha de tenir com a mínim una condició de guàrdia per evitar situacions ridícules com la que es viurà quan d’aquí a un mes el TC faci pública la resolució denegant la mesura cautelar demanada per l’activista finlandès. Actualment hi ha molts mitjans telemàtics per poder fer front a situacions com la que es va viure ahir i el funcionament intern del TC ha de recollir els casos en què la urgència s’ha d’atendre. És difícil albirar el futur, però tot apunta que si Janitskin decideix portar el cas al Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg té moltes paperetes d’aconseguir una condemna per a Andorra, ja que no ha pogut exercir el seu dret efectiu a un recurs d’empara. I la hipotètica multa la pagarà l’Estat, que ve a ser el conjunt de la ciutadania.