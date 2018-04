Dinamitzar Riberaygua

Actualitzada 12/04/2018 a les 06:36

Ubicar un nou aparcament que ampliï el del Parc Central que el connecti amb l’avinguda Riberaygua és un projecte important que cal esperar que el comú d’Andorra la Vella acabi portant a bon port. Els avantatges són múltiples. D’entrada és un element que pot ajudar a dinamitzar l’avinguda Riveraygua i rodalies. Més enllà que el Parc Central passaria a tenir connexió directa amb Riberaygua en el futur el més normal és que la part de l’antiga estació d’autobusos acabi sent l’entrada que substitueixi la que actualment està habilitada a l’altura de la Batllia. És evident que la nova infraestructura no suposarà un efecte màgic sobre el comerç de la zona, que ja fa anys que no acaba d’arrencar, però serà un al·licient més. Un element encara més important serà l’arribada de The Cloud, que ha de ser la connexió ideal entre l’avinguda Meritxell i Bonaventura Riberaygua. L’aparcament és una prova més de la voluntat de la majoria comunal d’apostar per un mandat amb una forta inversió davant de la sensació que la capital necessita una empenta per no perdre terreny respecte a Escaldes. És una política valenta, amb certs riscos perquè el comú corre el perill d’entrar en una espiral de despesa que afecti les arques comunals. No cal oblidar que fa una dècada Andorra la Vella ja es va trobar amb un problema d’endeutament que es va anar solucionant amb una política basada a deixar de banda les inversions i dedicar la pràctica totalitat dels diners a pagar la plantilla, despeses de funcionament i eixugar els números vermells. Va ser una línia que va permetre situar el deute en uns paràmetres acceptables, però que va suposar una deixadesa general i pèrdua de competitivitat. El comú de la capital ha de tenir l’habilitat de compaginar una política inversora que ajudi a donar un nou impuls amb la prudència de no estirar més el braç que la màniga i deixar en un compromís futures administracions locals. L’aparcament és una necessitat davant de la pèrdua de zones verdes a la part de Riberaygua (caldria avaluar si ha valgut la pena) i també un cop de mà important per als períodes, com en les actuacions del Cirque du Soleil o la celebració de la fira, quan el Parc Central es tanca. Ara hi haurà 150 places de marge. No seran suficients, però ajudaran.