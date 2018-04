Millorant any rere any

Les estacions d’esquí tanquen una temporada marcada per l’augment de visitants i de la facturació. Una bonança que no ha de relaxar els agents turístics de cara a la temporada baixa, quan han d’impulsar activitats esportives, familiars i de muntanya

Actualitzada 09/04/2018 a les 06:50

La temporada de neu va cloure ahir a la majoria de pistes del país, excepte a Ordino-Arcalís, on es podrà esquiar fins al 30 d’abril. A falta de dades globals detallades, els principals actors de les estacions han coincidit a confirmar que l’hivern ha estat molt positiu i que segueixen immersos en la corba de millora dels darrers (Pal-Arinsal s’ha aventurat a afirmar que la previsió és que la facturació global serà històrica aquesta temporada). Un panorama que aporta optimisme i que ve marcat per l’arribada de turistes dels estats espanyol i francès, però ara també, i cada cop més, d’altres indrets que es veuen atrets per les bones condicions de neu que hi ha al Principat. Un element molt important per avançar en l’estratègia d’obrir el turisme a mercats forans i que el sector de la neu està aconseguint des de ja fa tres temporades amb l’ar­ribada de turistes russos, anglesos o escandinaus. L’estat òptim de la neu, fa de les pistes andorranes un pol d’atracció per a l’esquiador tot i la meteorologia adversa que hi ha hagut aquest hivern, especialment alguns caps de setmana marcats per la pluja, la neu i el fred i en què algunes pistes no han pogut obrir pel vent. Tot i així, consoliden el seu atractiu de cara a l’exterior i això repercuteix en la millora del turisme del país. Especialment del sector hoteler, que ha incrementat l’ocupació i els ingressos respecte a l’any passat i ha viscut una Setmana Santa de rècord, amb hotels plens. Ara, però, i en espera de quin balanç permeti fer l’allargament de quasi un mes de l’esquí a Arcalís, entrem en temporada baixa, amb una primavera complicada per als hotels, que fan la travessia del desert amb ocupacions a la baixa. Per animar aquestes setmanes de dificultat, les estacions ja preparen activitats per fer venir turistes a partir del maig, amb l’inici de la temporada d’estiu. Activitats que tenen l’esport com a punt fort, amb l’organització de la Copa del Món de BTT a Pal-Arinsal al juliol, i les dues etapes de la Vuelta a Espanya del setembre com a punts àlgids, però també el Mundial de trial, que es farà a Sant Julià al juny i la cursa d’obstacles de l’Spartan Race de Grau Roig, que tindrà lloc el mateix mes. Activitats que s’han de potenciar juntament amb l’oferta adreçada al turisme familiar i al de muntanya per aconseguir garantir una arribada més o menys continuada de turistes i per tant unes bones xifres de facturació a tot el sector serveis.