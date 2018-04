L'excés de pisos turístics

Dotze mil llits en pisos turístics regularitzats. És la xifra actualitzada que va donar el Govern en el darrer Congrés de turisme de neu, un 150% més dels que funcionaven el 2010. Un creixement que ara es vol frenar

Els reglaments que han de desplegar el que dicta la Llei d’allotjaments turístics respecte als batejats com a habitatges d’ús turístic s’han d’aprovar de manera imminent. L’executiu va entregar els textos a l’associació que vetlla pels interessos del sector perquè fes les seves aportacions i han revifat les crítiques respecte a una normativa que consideren massa estricta i que critiquen que els perjudica per beneficiar els hotelers. Coincidint amb la celebració del Congrés de turisme de neu i de muntanya es van fer públiques les xifres més actualitzades del nombre de places en pisos turístics, que constaten el gran augment que ha sofert els últims anys aquesta modalitat d’allotjament. Ara hi ha aproximadament 12.000 llits legalitzats però el nombre podria ser superior tenint en compte que alguns poden estar funcionant al marge de la llei. El ministre de Turisme va evidenciar que amb la nova normativa s’intenta que aquest creixement vagi a menys. L’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics recorda que totes les seves places s’han legalitzat sobre la base dels criteris de la normativa en vigor i que no se’ls pot culpabilitzar. És així, però les normatives no són inamovibles. Renovar la legislació era una necessitat perquè la realitat ha evolucionat i s’hi havia d’adaptar. I això afecta qualsevol tipologia d’allotjament turístic. Els hotels s’han d’adequar a nous estàndards i si no ho fan s’hi jugaran la categoria i l’exigència de qualitat també s’ha d’aplicar als pisos turístics. Al Govern se li pot retreure que no hagi estat prou àgil i que l’actualització de la normativa hagi trigat més del necessari facilitant, en el cas dels apartaments, un creixement excessiu, també se li pot exigir que apliqui comprensió i doni marges d’adaptació que facilitin als qui exploten qualsevol mena d’allotjament l’adequació als nous criteris. Però no que intenti apostar per la qualitat i també racionalitzar i exercir un major control en la modalitat de l’habitatge turístic tenint en compte que també s’ha de vetllar pels interessos dels ocupants de l’edifici que hi visquin tot l’any. I que encara hi ha qui lloga al marge de la normativa, perjudicant els que sí que compleixen les seves obligacions. Malgrat la recuperació del sector turístic, ha quedat clar que és un error créixer només en quantitat de places. La qualitat és fonamental.