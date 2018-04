Bretxa digital comercial

La Cambra de Comerç alerta que Andorra s’està quedant al marge de les vendes per Internet i insta les administracions públiques i els propis empresaris a buscar solucions per no desaprofitar un pastís que cada cop és més gran

Actualitzada 02/04/2018 a les 06:33

La bretxa digital és una expressió que fa referència a la diferència socioeconòmica que hi ha entre aquelles comunitats que tenen Internet i aquelles que no, o a la diferència entre els connectats i els no connectats. També s’utilitza per a les diferències que hi ha entre grups segons la capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de forma eficaç. Aquesta és la definició estàndard de bretxa digital a la qual Andorra podria afegir la diferència entre aquells establiments comercials que saben o poden atraure clients a través d’Internet i els que no en saben o no poden. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis alerta, i no és el primer cop que ho fa, que ara mateix bona part dels establiments comercials estan molt lluny d’aprofitar-se d’un pastís, el de les vendes per Internet, que cada cop és molt més gran. Les dades de l’any passat així ho confirmen, ja que un 22% de la població mundial va comprar per Internet i a Espanya aquest percentatge es va enfilar fins al 58%. Des de la Cambra es considera que són dos els principals esculls perquè el conegut com a e-commerce no tingui la força al Principat que té en altres països. Un, assegura el president, Marc Pantebre, és que la legislació actual no ajuda al seu desenvolupament. L’altre és la pròpia idiosincràsia d’Andorra. Es tracta del fet de ser un país tercer que no pertany a la Unió Europea. Això comporta traves duaneres i l’existència d’un factor limitador quant al procediment administratiu i sobretot quant a la rapidesa de tràfic de la mercaderia. Pantebre convida els establiments que ho puguin fer a crear filials a països de la Unió Europea per fer circular els productes d’una manera molt més ràpida pel mercat comú i insisteix que des de la Cambra de Comerç se seguiran esmerçant esforços per intentar que les tramitacions siguin menys feixugues. Tots els organismes implicats, tant els públics com els privats, s’han de posar mans a l’obra per intentar aturar aquesta bretxa digital pel que fa al comerç. El Principat, un país, com sempre recorda Andorra Telecom, cablejat en la seva totalitat i amb una infraestructura de telecomunicacions que ja fa temps que està allunyada de l’època en què un dia sí i una altre també eren notícia les avaries a la xarxa, ha de saber aprofitar el pastís del comerç per Internet. I en paral·lel intentar solucionar la resta de problemes que ara mateix són un llast per a la recuperació del sector.