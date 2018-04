Impuls a l'economia

Els indicadors evidencien que l’economia està en vies de recuperació després dels anys més complicats de la crisi i des de la Cambra de Comerç s’insta a seguir pel camí de la inversió estrangera i de la diversificació dels sectors tradicionals

Actualitzada 01/04/2018 a les 06:40

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis viurà la setmana que ve un canvi en la presidència després de nou anys amb Marc Pantebre al capdavant d’una entitat que té com a principal objectiu la defensa de l’interès general de les empreses andorranes i el foment de l’activitat econòmica. En una de les dar­reres entrevistes que dona com a president de la Cambra, Pantebre explica al Diari el privilegi que ha estat per a ell viure al capdavant de l’entitat uns anys en els quals l’economia ha viscut una transformació de dalt a baix amb la posada en marxa gairebé des de zero d’un marc fiscal homologable als dels països de l’entorn i amb l’inici de l’obertura al capital estranger. Uns anys que han estat convulsos i marcats per una crisi econòmica que feia moltes dècades que no es vivia a Andorra i de la qual sembla que, vistos els indicadors macroeconòmics, ja s’està en vies de recuperació. Sovint es parla que aquesta recuperació no la percep una part important de la ciutadania que encara té moltes dificultats per arribar a final de mes. El president de la Cambra admet que malgrat que la majoria dels indicadors evidencien aquesta recuperació –l’últim, el del producte interior brut real, que va créixer el 2017 un 1,9% respecte a fa dos anys– hi ha part de la població que no s’està beneficiant d’aquesta millora i que encara haurà de passar temps perquè es consolidi. Malgrat els intents de diversificar l’economia des que el 2012 es va aprovar la Llei d’inversió estrangera, Andorra continua sent excessivament depenent dels dos sectors tradicionals (el turisme i el comerç) i que l’economia dels estats més propers, França però sobretot Espanya, funcioni. Des de la Cambra es considera que l’impuls definitiu que ha de donar l’economia andorrana ha de venir de la inversió estrangera, de ser capaç de transformar els sectors tradicionals i en el cas del tabac d’intentar que any rere any tingui menys pes. Ara mateix una quarta part dels ingressos de l’Estat prové de les taxes a aquest producte i si el camí és anar cap a l’acord d’associació amb la Unió Europea, ja sigui amb una moratòria de 30 anys com sembla que s’acceptarà des de Brussel·les o amb un període de temps inferior, és indispensable desenvolupar totes les mesures possibles per reduir aquest pes. La Cambra canvia, ara, de president, però ha de continuar sent impulsora del teixit econòmic d’Andorra.