Bloquejar Andorra

El Comitè de Defensa de la República va organitzar ahir un tall de la carretera N-260 que connecta la Seu d’Urgell amb Andorra. Durant dues hores l’accés des d’Espanya va estar aturat fins que els concentrats van marxar

Actualitzada 31/03/2018 a les 06:33

Les institucions andorranes han deixat molt clar des de fa anys que les discrepàncies derivades del procés català són un afer intern espanyol on no hi ha comentaris a fer. Es tracta del posicionament del sentit comú envers un problema d’un Estat veí, però lamentablement acaba afectant el Principat. El CDR de l’Alt Urgell va qualificar ahir l’acte com “una nova demostració de l'empoderament del poble”, i han alertat de la possibilitat de noves convocatòries. L’acció d’ahir suposa la quarta vegada que es talla el pas als vehicles d’entrada i sortida d’Andorra. Els principals perjudicats d’aquests talls són els ciutadans. Tant la gent d’Andorra que va per les carreteres catalanes com els turistes. Aquesta vegada el bloqueig a l’N-260 i no a l’N-145 va fer que els transfronterers que anaven a treballar al Principat no es veiessin afectats. Les vegades anteriors sí que van ser el col·lectiu més perjudicat, perquè una part no va poder anar a treballar. Andorra té les mans lligades en aquest afer, tot i la transcendència del fet que es pugui tallar l’accés per carretera. L’afectació que pugui tenir el tall de carreteres es multiplica per molt en el cas d’Andorra perquè només hi ha una sola entrada al país quan es prové d’Espa-nya. Per a Andorra no és un tall de carretera, sinó el bloqueig directe i simple de tot el país amb l’impacte econòmic i social que això suposa. Cal demanar als comitès de defensa de la república que deixin d’utilitzar l’accés a Andor­ra com un ostatge en les seves reivindicacions. No serà pas tampoc el Principat qui tingui la clau de volta per a la solució del conflicte català. Cal esperar si els pròxims dies s’acaba aclarint si es convocaran o no nous talls. És dur acabar vivint amb l’espasa de Dàmocles permanentment damunt del cap amb la por que qualsevol succés respecte al procés català pot derivar en un càstig envers Andorra. Seria convenient que els CDR respectessin la posició de neutralitat que Andorra ha agafat des del primer moment. L’impacte d’accions com la d’ahir en moments com l’arribada o sortida massiva de turistes durant la Setmana Santa seria un fet dramàtic. Cal esperar que s’entengui la situació d’extrema debilitat del Principat, especialment quan els problemes estan molt més enllà de la seva capacitat d’actuació.