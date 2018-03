Jubilació als 67 anys

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha acordat un conjunt de mesures per a la reforma del sistema de pensions. El paquet serà portat al Govern perquè decideixi quines aniran endavant

L’edat de jubilació és un tema sensible o polèmic, encara que ja fa prop d’una dècada que es té clar que en el futur anirà pujant de forma progressiva. La CASS ha inclòs dins de les mesures per garantir la viabilitat del sistema de pensions passar dels 65 als 67 anys el moment del retir. Aquest tipus de mesures són molt impopulars per motius evidents, però en realitat es tracta de la de menor impacte real. La reforma que planteja la Seguretat Social és de caràcter progressiu per estar implantada en dotze anys. Es tracta d’una revolució en el model de pensions, tot i que s’ha de reconèixer que les xifres eren tan preocupants que es podia témer un paquet encara més dur. L’eix fonamental en què es basa la reforma surt de la base de respectar les pensions més baixes i anar limitant les altes amb diferents accions. A efectes pràctics significarà que es pagarà més (amb un augment de sis punts en la retenció dels salaris) i es cobrarà el mateix amb el benentès que aquí l’afectació serà desigual a favor de les més reduïdes. La pilota passa ara a mans de Govern, que té, a més, la proposta de la parapública d’introduir una taxa per al tabac i l’alcohol i que els diners que se’n generin es destinin a les pensions. La reforma del model de jubilació és tan important que, encara que soni a tòpic, requereix un pacte ampli. És impensable emprendre uns canvis tan substancials sense la certesa que si canvia el color polític del Govern no es faci marxa enrere. Fins ara el tema de les pensions cremava tots els partits, perquè com no hi ha més remei que retallar és un afer tòxic electoralment parlant. Però la responsabilitat política obliga, vist especialment que el rellotge no s’atura i ja estem a tocar de problemes molt grans si no s’actua, que s’acabi consensuant el paquet de mesures per a la reforma. I amb el compromís que periòdicament s’haurà d’anar revisant per evitar una nova situació de crisi. El primer que cal mirar és si la reforma proposada per la Seguretat Social és suficient per donar viabilitat del sistema fins a mitjà termini. Un cop establert aquest punt s’haurà de convocar els partits i els agents socials per intentar pactar un paquet. En cas que això no sigui possible, per la recerca de rèdits electorals, Govern no tindrà més remei que assumir la responsabilitat i actuar.